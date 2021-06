Rakušané konečně gólově procitli, ale kontroverzní útočník si zase zavařil. Nejprve krásná akce a branka, vzápětí hlasitá oslava, která může mít pro Arnautovice nepěknou dohru. Vždyť i spoluhráč David Alaba k němu spěchal, aby ho umravnil, když mu rukou tvrdě sevřel ústa. Zatím není zcela jasné, cože to potomek srbského otce a rakouské matky pokřikoval, ale ruchové mikrofony stejně jako odborníci na odezírání to v případě, že UEFA sáhne k vyšetřování incidentu, mohou spolehlivě odhalit.

Rakušané při své třetí účasti na ME z posledních čtyř (ještě 2008 a 2012) slavili v neděli první vítězství a tím i výrazně oživenou šanci na případný premiérový postup do čtvrtfinále. V dalším duelu skupiny C je čeká ve čtvrtek Nizozemsko, které zdolalo v neděli Ukrajinu. Arnautovic, jenž hrával v Twente Enschede, Interu Milán, Werderu Brémy, Stoke City, West Hamu a nyní obléká dres týmu Šanghaj SIPG, by se jim náramně hodil. Nastoupí jižní sousedé v sestavě s ním, nebo bez něho?

Was David Alaba attempting a chokeslam on Marko Arnautović on Sunday? 😅#EURO2020 pic.twitter.com/d5LAc2LAji — Squawka News (@SquawkaNews) June 14, 2021

Na sociálních sítích se už rozhořely spekulace, že urážky měly rasistický podtext. „Nejsem žádný rasista a nikdy nebudu," odmítl Arnautovic obvinění a dodal, že ve vypjaté bitvě občas to hrubší slovo padne. „Emoce k zápasu patří, byly tam i nějaké provokace, ale z obou stran. Každopádně se chci omluvit, nechtěl jsem nikoho urazit."

Copak si asi vysvětlovali po zápase Rakušan Marko Arnautovic s Ezgjanem Alioskim ze Severní Makedonie?

Justin Setterfield, Reuters

Rasistické či politické urážky FIFA i EUFA tvrdě trestají, své by o tom mohl vyprávět třeba slávistický obránce Ondřej Kúdela. Na světovém šampionátu v roce 2018 v Rusku zase dostali vysokou pokutu švýcarští reprezentanti Xherdan Shaqiri a Granit Xhaka.

Zápas mezi Srbskem a Švýcarskem s několika hráči albánského či kosovského původu měl politický podtext. Kosovo, kde žijí převážně Albánci, v roce 2008 vyhlásilo nezávislost, Srbsko však jeho samostatnost neuznává a mezi oběma zeměmi panuje nepřátelství.

Shaquiri a Xhaka však oba své góly, kterými otočili skóre zápasu se Srbskem z 0:1 na konečných 2:1, oslavili gestem připomínajícím orla ze znaku Albánie, kde mají oba své kořeny. Pravidla FIFA však zakazují politizaci fotbalu, a tak federace fotbalisty potrestala.