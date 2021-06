Dánským fotbalistům se nelíbí, že o dohrání úvodního zápasu mistrovství Evropy s Finskem museli rozhodnout jen krátce poté, co bylo utkání přerušeno kvůli kolapsu záložníka Christiana Eriksena. UEFA podle nich měla počkat do druhého dne.

Devětadvacetiletý Eriksen zkolaboval v 43. minutě sobotního utkání a po resuscitaci přímo na trávníku byl už při vědomí převezen do nemocnice. UEFA poté dala hráčům na výběr buď zápas dohrát hned, nebo druhý den v neděli.

"Dostali nás do pozice, ve které jsme podle mě vůbec neměli být," řekl brankář Kasper Schmeichel novinářům. "Někdo nad námi měl říct, že teď není vhodné o něčem rozhodovat a bude lepší počkat do druhého dne," dodal.

"Nejlepší by byla asi nějaká třetí možnost, protože z těch dvou nebyla ani jedna dobrá a my jsme zvolili nejmenší zlo. Hodně kluků nebylo ve stavu, aby mohlo hrát. Myšlenkami byli někde jinde," řekl útočník Martin Braithwaite.

Hráči nemohli zvolit dobře

Dánska, které nakonec s Finskem prohrálo 0:1, se zastal také generální sekretář hráčské asociace FIFPRO Jonas Baer-Hoffman. "Hráči nemohli zvolit dobře. Měli jim dát chvíli pauzu a poté s odstupem rozhodnout o tom, jestli zápas dohrát, nebo ne," uvedl.

Dán Christian Eriksen krátce poté, co padl na zem.

Wolfgang Rattay, Reuters

"A kdyby se zápas nakonec dohrát nemohl, tak vzhledem k tomu, co se stalo Christianovi, by to bylo stejně druhořadé. Myslím, že by se z toho měli poučit," přidal s tím, že FIFPRO bude postup UEFA prověřovat.

UEFA je naopak přesvědčená, že situaci vyřešila dostatečně ohleduplně a s respektem k citlivým okolnostem. "Kvůli povinnému odstupu 48 hodin mezi zápasy jsme neměli jiné možnosti. Navíc o dohrání zápasu bylo rozhodnuto až poté, co se na tom shodly oba týmy," uvedla v prohlášení.