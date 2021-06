Na každém bylo vidět, že se na fotbal dlouho nepodíval. Přivítání hráčů, kteří se přišli projít po trávníku, bylo mohutné, stejně jako chorál zpívaný na všech tribunách. Když dorazili Češi, nestalo se kupodivu nic.

Když moderátor četl skotskou sestavu, každému jménu se dostalo velkého aplausu, při české se hučelo, ale zase to nebylo nic tak hrůzostrašného, co by mělo české reprezentanty rozhodit. A nakonec se v hledišti objevily i české vlajky, několik desítek fanoušků se s nimi do hlediště dostalo. Fotbalisté o nich věděli, Alex Král je ještě před výkopem pozdravil.

Geniální Patrik Schick a podržel nás Tomáš Vaclík, chválil trenér Jaroslav Šilhavý

Sport.cz, UEFA

Nutno říct, že jakmile se Skotové dostali na dostřel české branky, v ochozech to pořádně hučelo. Zaslechnout české fanoušky bylo skoro nemožné. Všechno změnil první Schickův gól. „Ještě jeden, ještě jeden," ozvalo se z pravého rohu od skupiny českých příznivců.

Elán skotským fanouškům nechyběl...

Paul Ellis, Reuters

Právě s nimi oslavil český snajpr svůj druhý parádní gól. Ani chvíli neváhal za nimi vyrazit skoro přes celé hřiště. A rázem bylo ticho.

„Češi, Češi," užívali si příznivci ztichlé ochozy. Z tribun jen občas zaznělo zklamání ze špatné přihrávky nebo prohraného souboje. Ale Skotové svým hráčům i přes prohru nakonec zatleskali. Možná, že je to všechno prostě jinak a skotský národní tým je něco jiného než Rangers.

Poděkovat fanouškům pak došli také čeští hráči. Na všech bylo vidět, že si atmosféru užili.

Ukážeme kuráž! Fotbalová reprezentace má song na EURO od Tří sester

FAČR

V hledišti byl také gólman Zdeněk Zlámal, který ve Skotsku v této sezoně působil. „Je něco jiného, když je stadion vyprodaný, to je jiný hukot," říká. „Ale jsem rád, že tam nakonec nějací fanoušci alespoň byli. Hlavně, že jsme vyhráli, Patrik Schick to trefil nádherně, Tomáš Vaclík zachytal famózně," kvituje.

A kde se nakonec čeští fanoušci v hledišti vzali? „Bavil jsem se se spoustou Čechů, byli většinou z Edinburghu nebo Glasgow. Všichni tady pracují," vysvětluje, jak se do ochozů dostali. Fanoušci z Čech by museli do povinné desetidenní karantény na určený hotel.

Nakonec ze stadionu odcházeli mnohem spokojenější právě oni. Mezi nimi i spokojený Zlámal. „Hlavně, že jsme Skoťáky porazili," usmívá se. „Půjdu i na Chorvatsko, ale myslím, že tam bude mnohem méně lidí."