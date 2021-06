"Byli jsme zdaleka lepším týmem. Soupeř se stáhl, my hru zcela ovládli a snažili se z toho vytvořit co nejvíce šancí," řekl agentuře Reuters trenér Enrique. "Čelili jsme fyzicky silnému týmu, ale měli jsme příležitosti na to rozhodnout. Jen jsme je nevyužili," litoval Enrique.

Trojnásobní evropští šampioni sice protáhli sérii bez porážky na devět zápasů a potřetí za sebou neinkasovali, ale po přípravném duelu s Portugalskem už podruhé v červnu remizovali bez branek. Deník AS jejich snahu na titulní straně vystihl slovy "obléhání bez gólu", Mundo Deportivo zase poznamenalo, že "pochybnosti o Španělsku narůstají".

Několik šancí měl Álvaro Morata, ale brankáře Robina Olsena nepřekonal a někteří fanoušci na něj při střídání pískali. "Bylo by lepší, kdyby to nedělali. Máme ještě dva zápasy a můžou nám pomoci," uvedl Enrique a spoluhráče se zastal i Pedri, který se stal v 18 letech a 201 dnech nejmladším španělským fotbalistou, který kdy reprezentoval na ME. "Každý dělá chyby a my jich pár také udělali. On se však snaží v každém zápase vydat maximum," řekl Pedri.

Alexander Isak (vlevo) hledá cestu k brance Španělska

Thanassis Stavrakis, Reuters

Zatímco tak Švédové potvrdil dobrou obranu, která ze šesti letošních zápasů inkasovala jen jeden gól. Španělsko nadále vyhrálo jen jeden ze svých šesti úvodních zápasů na velkých turnajích, a to proti Česku v roce 2016. "Hráli jsme nyní s týmem, co se rozhodl jen bránit a vsadil na dlouhé nákopy. Nevadí mi to. Prostě tak chtěli hrát a je to naprosto v pořádku," mínil Enrique.

"Zasloužili jsme si určitě víc, ale nezbývá nám nic jiného než dál pracovat. Musíme pokračovat v naší hře a přijmout, že ať už hrajete jakkoliv, bez gólu prostě nevyhrajete. Doufám, že fanoušci stojí za námi," přidal útočník Dani Olmo.

V dalším duelu Španěly čeká Polsko, které prohrálo se Slovenskem 1:2. "Samozřejmě zbývají ještě dva zápasy a rádi bychom tuhle skupinu vyhráli. Pokud by to nešlo, pokusíme se být druzí. Před zápasem s Polskem určitě budou nějaké změny, ale platí, že budeme v každém zápase hrát stejně a snažit se vydat ze sebe maximum," slíbil Enrique.