"Všichni jsme zklamaní. Nejenom Poláci, ale i já a celý tým. Takovýmto způsobem prostě ztratit zápas nemůžete," řekl Sousa, u jehož jména následně deník Przeglad Sportowy škrtl na titulní stránce dvě písmena, až vzniklo o pomoc volající SOS.

"Chystali jsme se celý týden na to, jak Škriniara při standardních situacích bránit, a on nám i přesto dal po rohu gól. Musím se podívat, jak k tomu došlo, že jsme na něj zapomněli. Hráči měli přitom jasné pokyny," konstatoval Sousa.

Škriniarova trefa přišla v 69. minutě jen sedm minut poté, co byl po druhé žluté kartě vyloučen Krychowiak, a jen podtrhla neúspěšný zápas Poláků, kteří předtím museli dotahovat ztrátu po vlastní brance Szczesného. Gólman Juventusu v první půli doplatil na to, že se mu po střele Maka odrazil míč od tyče do zad a následně do sítě. Szczesny se stal prvním brankářem, kterému byl připsán na ME vlastní gól, a navázal na svou smůlu z minulých let. Na turnaji v roce 2012 byl vyloučen a o čtyři roky později se zranil.

Zklamaný polský kanonýr Robert Lewandowski po utkání EURO s Polskem.

Kirill Kudryavtsev, Reuters

Nedařilo se navíc ani kanonýrovi Lewandowskému, jehož Slováci důsledně bránili. Kanonýr Bayernu Mnichov, jenž vstřelil v uplynulé sezoně 41 branek, se dostal k jedné příležitosti v první půli, kdy branku minul, a v závěru neuspěl ani po rohovém kopu.

"Robert vypadal v určitých momentech, a to zejména v první půli, osamocený. Střed zálohy od něj byl moc daleko. Ve druhé části jsme to změnili a více ho podporovali, nicméně si nemyslím, že by ho soupeř zneutralizoval. I v deseti hráčích jsme si vytvořili tři dobré šance na vyrovnání," podotkl Sousa.

Polský bombarďák Robert Lewandowski střílí na branku Slovenska během EURO.

Kirill Kudryavtsev, Reuters

Musíme převzít odpovědnost

Jak Lewandowski, tak ani Jan Bednarek ale při závěrečném tlaku neuspěli. "Nestačilo to. Nebyli jsme schopní dorazit tu finální fázi a musíme za tenhle výsledek převzít odpovědnost. Chyba, jakou jsme předvedli například u druhého gólu, je na Euru neodpustitelná. Pořád ještě zbývají dva zápasy, ale ten první s teoreticky nejslabším protivníkem jsme prohráli. Jsme tedy v obtížné situaci," řekl Lewandowski.

Trenér Sousa přesto věří, že jeho tým ještě může dění ve skupině E, kde aktuálně uzavírá tabulku, ještě zdramatizovat. V příštím utkání je čeká v sobotu silné Španělsko, které remizovalo na úvod 0:0 se Švédskem.

"Musíme zůstat dál pozitivní, protože je ve hře ještě šest bodů. Jsme nastavení tak, že to ve Španělsku prostě zvládneme. Snad se nám také vyhnou i věci, které nás potkaly teď," dodal Sousa.