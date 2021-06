Po téměř třech letech se vrátil do národního mužstva a v ostré bitvě ME proti světovým šampionům z Francie si vedl statečně. Několikrát zastavil dravého Mbappého, jednou dokonce famózním skluzem, kdy rychlík z Paris St. Germain pelášil sám na bránu. Jenže právě 32letý stoper se nakonec stal v Mnichově nejsmutnější postavou duelu. Německý fotbalista Mats Hummels si totiž vstřelil vlastní gól a jeho tým prohrál 0:1.

V den utkání ke všemu slavil s manželkou Cathy šestileté výročí svatby a od své drahé polovičky dostal na Instagramu jasný vzkaz. „Co si přeji? Jen vítězství proti Francii," napsala mu na Instagramu. Touhy své milované ženy ale v úterý večer na hřišti nesplnil. Navíc si dal vlastence, který Němcům zlomil vaz.

„Porážka nás hodně bolí a mě obzvlášť, protože můj vlastní gól nakonec rozhodl zápas," uvedl po utkání v příspěvku na Instagramu obránce Dortmundu, který nešťastně rozštípl bitvu titánů. Prudkou přihrávku Hernándeze na malé vápno uklidil před dotírajícím Mbappém holení za bezmocného Neuera do vlastní sítě.

„Nešťastný gól. Byla to akce, kterou v osmi z deseti případů vyřešíte," mrzí středopolaře Toniho Kroose. „Nemůžete z toho Matse vinit. Tohle je prostě smůla. Míč zpoza pokutového území byl ostrý. Bylo pro něj těžké ho odklidit pryč," podržel Löw borce Borussie, jehož stejně jako Thomase Müllera povolal zpět do reprezentace pro tento vrcholný turnaj a který se smutně zapsal do kroniky německého fotbalu, když vstřelil vůbec první vlastní gól Německa na mistrovství Evropy v historii.

Míč po nešťastném zásahu Matse Hummelse (vpravo) směřuje nezadržitelně do německé sítě, brankář Manuel Neuer neměl šanci zasáhnout.

Franck Fife, ČTK/AP

Vedení 1:0 byl pro Francouze ideální scénář. Mohli spoléhat na silné protiútoky a hvězdné ofenzivní hráče. „Brutálně jim to nahrálo do karet," připustil záložník Joshua Kimmich. „Nechtěli jsme jít do žádného harakiri, byť jsme prohrávali," připomněl.

Němci nebyli efektivní v koncovce, se dvěma velkými šancemi v podání Gündogana a Gnabryho nenaložili podle představ. V závěru se tlačili za vyrovnáním, ale v šestnáctce se neprosadili. „Co nám chybělo, byl důraz v poslední třetině hřiště," tvrdil Löw. „Dali jsme do toho všechno, bojovali jsme až do konce," pokračoval kouč. „Bylo vidět, že se na turnaji chceme na hřišti všichni roztrhat, že vás chceme znovu nadchnout a být úspěšní," napsal Hummels fanouškům na Instagramu.

Na každý pád je ale důsledek nezdaru pro Němce vážný, po těsné porážce se ocitli ve svízelné situaci. V sobotu proti nadupaným Portugalcům, kteří mají v kapse tři body za výhru nad Maďarskem, musejí nutně zabrat. „Když hrajete ve skupině tři zápasy a první prohrajete, je tlak velký. O tom se nemusíme bavit," pokyvuje Kroos.

„Prohráli jsme velmi nešťastným vlastním gólem. Škoda! Bylo ale vidět, že můžeme konkurovat nejlepším týmům," burcuje Kimmich. „Teď jsme prohráli, všichni jsou zklamaní, ale jsou před námi ještě dva zápasy a v nich můžeme vše napravit," přitakává Löw.