Roztrpčení z výsledku i neuznané branky byli po utkání mistrovství Evropy s Ruskem fotbalisté Finska. V Petrohradu se prosadili už ve třetí minutě zásluhou hlavičkujícího Joela Pohjanpala, vedoucí gól jim ale nebyl kvůli těsnému ofsajdu uznán. To pak mělo podle Finů vliv i na další průběh zápasu, v němž nakonec prohráli 0:1. Výrazně si tím zkomplikovali boj o postup ze skupiny B.

"Nevím, jak moc velký ofsajd to byl, ale muselo to být fakt těsné. Všechno je to o malých rozdílech, a ty tentokrát neklaply v náš prospěch Stojí hodně sil dát gól a stejně tak stojí energii se z toho sebrat, když vám ho odvolají," prohlásil pro stránky UEFA finský kapitán Paulus Arajuuri.

"Jsme zklamaní. Do zápasu jsme šli s vizí, že vyhrajeme, nicméně jsme neuspěli. Na začátku bylo i rozhodnutí VAR. Nevím, jak by případně zápas s uznanou brankou vypadal, ale určitě by byl na Rusko ještě větší tlak," přidal trenér Markku Kanerva.

Místo vedení Finové do přestávky ještě prohrávali, protože ve druhé minutě nastaveného času se prosadil Alexej Mirančuk. Skandinávci si pak po přestávce sice vytvořili na čas územní převahu, žádnou vyloženou příležitost si ale proti pečlivě bránícím Rusům nevytvořili.

Glen Kamara (vpravo) v akci

Kirill Kudryavtsev, Reuters

"Naše efektivita bohužel nebyla při našich šancích nijak vysoká. Navíc ruští obránci často naše pokusy zablokovali," litoval Kanerva. "Oproti zápasu s Dánskem jsme naši hru zlepšili, měli jsme i dlouhý časový úsek, v němž jsme kontrolovali hru, ale tohle není o statistikách. Je to o schopnosti se prosadit v útoku a zároveň se ubránit proti šancím soupeře," řekl Kanerva.

Finsko od rozpadu SSSR prohrálo s Ruskem už v pátém zápase, vstřelilo mu jen jeden gól a zároveň také prohrálo čtvrtý z posledních pěti mezinárodních zápasů. Ve skupině B má dál tři body, nicméně už horší bilanci s Ruskem a na závěr základní části ho čeká 21. června duel s favorizovanou Belgií.

"Je to jeden z nejsilnějších týmů na turnaji a pro nás to bude obrovská výzva. Nicméně tenhle tým už dřív ukázal, že dokáže hrát i proti celkům, které jsou o level výš, a že si umí plnit své sny," dodal Kanerva.