"Říkali mi, že se radoval. Má za to, že když je míč v síti, je to vždycky dobře. Naštěstí ještě neví, co je to vlastní gól. Budu mu to muset asi vysvětlit," řekl Hummels listu Bild.

Nechtěným autorem jediného gólu zápasu se stal ve 20. minutě, kdy přihrávku Lucase Hernándeze před branku poslal do sítě. "Kdyby mi to sedlo, asi bych to odkopl pryč. Ale pro stopera to byl asi nejtěžší možný míč," uvedl dvaatřicetiletý mistr světa z roku 2014.