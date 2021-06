První poločas duelu na mistrovství Evropy proti Chorvatům byl ze strany české reprezentace velmi dobrý. Kluci do něj vstoupili skvěle a protivníka zaskočili aktivitou. Využili jsme i rozpoložení. Byli jsme pozitivně naladění, soupeř naopak nervózní. Byť měl před utkáním nějaká předsevzetí, nedokázal se do toho dostat. Škoda, že po pauze přišlo hrozně rychle vyrovnání, což Chorvatům pomohlo, aby se dostali víc do hry. Přesto bych nemluvil o zasloužené remíze, spíš bych řekl, že jsme byli my blíž k tomu, abychom vyhráli.

Mdlý výkon soupeře v první půli? Zaskočený jsem nebyl. Potvrdilo mi to i názory přátel z Chorvatska, které jsem slyšel před startem šampionátu. Zaznamenával jsem jisté pochyby, jak mužstvo bude složené a jestli bude mít potřebnou dynamiku. Myslím si, že se skutečně ukazuje, že mužstvo začíná být zřejmě za svým zenitem. Zaznamenal jsem podobné postřehy i v médiích, nejen v chorvatských, ale třeba z německého tisku. Zkrátka že vrchol mělo na světovém šampionátu před třemi lety a začíná mu scházet dynamika, hladovost, pohyb. Tým má sice pořád spoustu individualit, ale už chybí drajv.

Vedli jsme v zápase díky penaltě Schicka. Patrik se navzdory ráně loktem do obličeje od Lovrena ujal exekuce, což byl jasný doklad, že momentálně disponuje vysokým sebevědomím. On ho měl vždycky, ale teď mi přijde, že si je vědom svých kvalit a šampionát ho zastihl opravdu ve skvělé formě. Určitě ho nakoply i dvě trefy v úvodním zápase proti Skotům. Věří si. Pokaždé se nevyplácí, aby faulovaný hráč, navíc ještě v takovém stavu, šel kopat penaltu. Jenže Patrik ji zvládl výborně. Dokazuje, že z něj může být velká osobnost s velmi zajímavou kariérou.

Český útočník Patrik Schick po faulu od Chorvata Dejana Lovrena.

Petr David Josek, Reuters

Jasně odjakživa se říká, že faulovaný hráč by neměl provádět pokutový kop. Ale podle mě záleží na skutečném rozpoložení hráče. On by měl být natolik zodpovědný, aby uměl posoudit, jestli je schopný se na zahrání zkoncentrovat a soustředit. Jestli to je ale hráč, který za normálních okolností dovede penalty proměňovat, tak si nemyslím, že by to měl být zásadní problém.

Brankář české reprezentace Tomáš Vaclík inkasuje po střele Chorvata Ivana Perišiče (vlevo).

Petr David Josek, ČTK/AP

Před vyrovnávacím gólem Perišiče došlo bohužel k podklouznutí Vládi Coufala. Stalo se mu to potom ještě jednou, takže se nabízí otázka, zda se správně obul na terén, který v Hampden Parku byl. Tomáši Vaclíkovi ve druhé půli svítilo slunce do očí, což mohlo sehrát roli. Ale střela byla velmi prudká a dobře trefená, byť se zdálo, že míč proletěl blízko jeho těla.

Každopádně hlavně druhé střídání hru Chorvatů rozhýbalo. Začali ukazovat větší kvalitu a pohyb, mnohem rychleji kombinovali. Kluci byli po gólu na 1:1 zmrazení, postupem času se ale dostali zpátky do hry. V závěru si pak už všichni uvědomovali, že vítězství by sice bylo skvělé, ale porážka by zároveň přinesla obrovskou komplikaci, pro Chorvaty obzvlášť.

Střelecky se opět prosadil Schick, v první půli mě v některých situacích zaujal Masopust, který vytvářel nebezpečné situace. Ale jinak bych nevyzdvihával konkrétní hráče, ocenil bych proti Chorvatům kolektivní výkon. Myslím si, že za dva zápasy, které kluci na turnaji odehráli, by si postup do osmifinále určitě zasloužili. Jejich herní projev a výkony jsou skvělé a byla by veliká škoda, kdyby jim kvůli určité shodě okolností nakonec play off uniklo.