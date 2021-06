Lídr světového žebříčku FIFA Belgie neprohrála 11 utkání za sebou. Na Euru porazila Rusko 3:0 a Dánsko 2:1 a k zajištění prvního místa jí stačí bod. Na ME postoupila ze skupiny podruhé za sebou. Nizozemsko, které se kvalifikovalo do play off ME poprvé od roku 2008, má jistou první příčku bez ohledu na poslední duel.

Finsko od roku 1968 neprohrálo s Belgií sedmkrát po sobě. Při debutu na Euru potřebuje k postupu vyhrát nebo remizovat, pokud Rusko prohraje v Dánsku. Rusku k prvnímu postupu ze skupiny od roku 2008 stačí vítězství nebo i remíza, jestliže Finsko neporazí Belgii. Dánsko má navzdory dvěma prohrám stále šanci na osmifinále, pokud zdolá Rusko a Finsko podlehne Belgii. Zároveň bude záležet na skóre. Naposledy se Seveřané na EURO podívali do vyřazovací fáze v roce 2004.

Ukrajincům díky lepšímu skóre i remíza zaručí konečnou druhou pozici. Rakušanům by případný bod měl s velkou pravděpodobností stačit k tomu, aby postoupili do osmifinále jako jeden ze čtyř nejlepších celků na třetích místech.