"Dali jsme proti Turecku několik gólů, ale měli jsme i další šance, které jsme bohužel nevyužili," řekl Petkovič na tiskové konferenci. "Nebyl to z naší strany perfektní zápas, ale byl dobrý. Na postup do vyřazovací fáze by to mělo stačit," prohlásil kouč.

V utkání se blýskl dvěma góly Xherdan Shaqiri, který v prvním poločase zvýšil na 2:0 po předchozí brance Harise Seferovice a 22 minut před koncem po snížení Irfana Kahveciho uklidnil Švýcary třetí brankou. "Udělali jsme, co jsme měli a povedlo se nám uspět proti dobrému týmu. Teď už nám nezbývá než jiného, než čekat a sledovat, co nastane," prohlásil Shaqiri.

Klíčová se v boji Švýcarů o druhé místo stala především porážka 0:3 s Itálií, která nakonec rozhodla o jejich negativním skóre. Wales s vítězem skupiny sice v neděli také prohrál, ale jen 0:1 a díky tomu má skóre 3:2. "Cítím však, že jsme s Tureckem ukázali, co umíme. Musíme sice čekat, ale máme velké šance na postup," prohlásil Granit Xhaka.

Petkovic ocenil i fakt, jak se jeho svěřenci vypořádali s náročným cestováním, které museli podstoupit kvůli formátu turnaje konaného v 11 městech po Evropě. Švýcaři po úvodním duelu s Walesem v Baku museli následně do Říma k zápasu s Itálií a na třetí zápas letěli zase do Baku.

"V pondělí už počtvrté překročíme dvouhodinové časové pásmo. Něco takového není pro přípravu úplně dobré. Na druhou stranu musím pochválit hráče, jak se s tím vypořádali," dodal Petkovic.