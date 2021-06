Změnili plány, do Londýna se vypravili o den později. Jisté však je, že čeští fotbalisté jsou velmi blízko postupu do osmifinále EURO. Po dvou zápasech mají na kontě čtyři body, skončit mohou nejhůře třetí, což by jim mělo stačit. Jistotu by mohli získat ještě před úterním zápasem s Anglií ve Wembley. Poslechněte si živý přenos tiskové konference s trenérem Jaroslavem Šilhavým a kapitánem Vladimírem Daridou od 16:45 středoevropského času a podívejte se i na část tréninku, který začíná v 17:30.