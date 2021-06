Čtyři body po dvou úvodních zápasech, ideální vstup do turnaje. Remízu české reprezentace s Chorvatskem provází již spousta zasvěcených komentářů. Svérázný pohled nabízí Fanda, který o sobě říká, že je nejupřímnější z fotbalových příznivců, samozřejmě s rudým srdíčkem. „Remízu jsme potřebovali jako sůl, a teď ji máme. V tabulce je lepší být druhý, ale jestli můžu něco říct za sebe, vypusťte ve Wembley Hložana, dá jim tři góly a jdeme až do finále,“ směje se náruživý fanoušek, který s vervou glosuje také EURO. Druhý díl si poslechněte v přiloženém videu.

Remíza v Glasgow potěšila obě strany. „Karty byly rozdány jasně, nám stačí plichta ke hvězdám a Chorvati by ho vzali taky a vykopali si postup se Skotskem," poukazuje Fanda na výchozí pozici.

„Jasná penalta, když dostal Schick do rypáku. Jestli jsi Patrika obdivoval za gól z půlky, za tohle ho musíš milovat! Nepsané fotbalové pravidlo říká, že nemáš kopat penaltu, když jsi byl sám faulovaný. Obzvlášť když máš celý ksicht od krve. Ovšem Patrik si vzal balonek, poslal gólmana na druhou stranu a nás do dalšího kola..." nepochybuje o účasti českého týmu v osmifinále.

Naopak Slovensko sice vstoupilo do turnaje cennou výhrou nad Polskem, porážka se Švédskem ovšem jeho situaci zhoršila.

„Slovákům bylo jasné, že potřebují bod, a byli přesvědčení, že proti Švédsku ho urvou. Stáhnout se dozadu, padat do střel jako v hokeji, a co projde, Dúbravka pochytá. Až do 75. minuty se zdálo, že nejnudnější výkon za posledních 50 let bude slavit úspěch," rýpe do týmu sousední země.

„Jenže nakonec penalta, které umí Dúbravka chytat asi stejně tak dobře, jako Slováci vařit pivo. Takže 0:1, dál jsou Švédi a naši bratia si to budou muset na hřišti vykopat proti Španělákům. To jim teda kur.. nezávidím," zdůrazňuje Fanda.

Více už v novém videu.