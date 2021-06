Krčil rameny. Většinou odpovídal: Nevím, netuším, uvidíme... „Rok se nám koronavirus vyhýbal. Možná proto, že jsme striktně dodržovali přísná hygienická nařízení, možná to bylo jen o štěstí. Žijeme sice v bublině, ale virus se kontrolovat nedá,“ pravil zachmuřeně kouč anglické reprezentace Gareth Southgate, když čtyřiadvacet hodin před posledním zápasem základní skupiny evropského šampionátu proti Čechům předstoupil před novináře a potvrdil, že na dva hráči jeho týmu - Chilwell a Mount - museli do izolace.

„Nejsme jediní. Španělsko mělo problémy s covidem také, Dánsko se dostalo do přímo tragické situace," připomněl Southgate trable trenérského kolegy Enriqueho i obavy Dánů o život jejich spoluhráče Christana Eriksen poté, co zkolaboval v zápase s Finskem přímo na trávníku.

Teď zasáhly problémy s koronavirem Angličany.

Anglický fotbalista Mason Mount musel do izolace.

Ben Chilwell a Mason Mount se po ostrovním klání hraném v pátek ve Wembley objímali a fotografovali se skotským spoluhráčem z Chelsea Billym Gilmourem.

U Gilmoura testování před úterním duelem proti Chorvatů vyznělo pozitivně, takže na něho byla uvalena desetidenní karanténa, Chilwell a Mount museli zatím „jen" do izolace.

„Oba s námi v pondělí trénovali a teprve po tréninku se dozvěděli, že skotský reprezentant byl pozitivně testovaný. Počkáme do rána, kdy se oba podrobí dalším testům a my uvidíme, zda výsledky budou negativní a budu je mít k dispozici, nebo zda také budou muset na deset dnů do karantény," nedokázal Southgate odpovědět, co s jeho svěřenci bude a zda si ještě na turnaji zahrají.

Skot Billy Gilmour po zápase s Anglií.

Mount přitom v jeho plánech figuroval zase jako hráč základní sestavy.

„V Premier League nebyl v průběhu sezony hodnocen kontakt s nakaženým hráčem jako rizikový, ale skutečně netuším, jak tomu je a bude na evropském šampionátu. Pouze tlumočím informace, které dostávám a s nimiž se sám musím vyrovnat," vysvětloval kouč anglické reprezentace.

Přitom z něho vypadlo, že už v březnu navrhoval, aby všichni reprezentanti přicházející v úvodu pro mistrovství Evropy podstoupili vakcinaci proti covidu.

„Byl jsem seřván za to, že s něčím podobným vůbec přicházím. Přitom jsem jen upozorňoval, že během šampionátu budou hráči pohromadě a že riziko nákazy bude mnohem větší. Chápal jsem to, doba byla jiná, fotbalisté nebyli na řadě a přednostně musely být očkovány zranitelnější skupiny obyvatel. A chápu to i teď, protože ani očkovávání nezabrání, abyste se covidem nakazili. Situace je, jaká je a musíme se v ní naučit žít," promlouval Gareth Southgate.

