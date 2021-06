„Sterling trefil první místo ve skupině, ale Tři lvy čeká hororový souboj o postup do čtvrtfinále. Anglie čeká na soupeře ze „skupiny smrti"," hlásí deník The Sun.

„Anglie se příští týden ve Wembley postaví proti jedné z těžkých vah turnaje," připomíná také list Daily Mail fakt, že parta trenéra Southgatea narazí v úterý ve Wembley na druhý postupující tým ze skupiny F, kterým může být Francie, Německo nebo Portugalsko.

„První a možná poslední vyřazovací zápas na turnaji bude pravděpodobně mnohem těžší zkouškou než cokoli, čemu Anglie dosud čelila," píše The Sun.

Angličan Raheem Sterling (vlevo) skóruje proti Česku.

Laurence Griffiths, Reuters

Albion sice ve třech utkáních nastřádal sedm bodů při skóre 2:0, hrou ovšem nenadchl. Nejen fanoušci tak doufají ve zlepšení. „Angličané splnili svoji první misi na ME, když porazili Českou republiku, vyhráli skupinu D a ve třech zápasech neprohráli, aniž by inkasovali. Teď ale musejí zařadit na vyšší rychlostní stupeň," uvádí server televizní stanice BBC. „Fotbal zatím zůstává doma, zda se vrátí domů natrvalo, je jiná věc," připomíná skutečnost, že semifinále i finále se uskuteční v Londýně.

„Anglie sice výkony nestrhává celou Evropu, ale to nedělali ani Řekové v roce 2004 nebo Portugalci v roce 2016, když vyhráli EURO," uvádí ale zároveň The Sun.

„Anglie nakonec udělala to, co by se dalo popsat jako profesionální práce ve skupině. V turnaji ale bude potřebovat víc než to. V úterý začneme zjišťovat, o kolik víc. Wembley může nabídnout několik domácích pravd," napsal deník The Independent.

Angličan Harry Kane pálí na branku Tomáše Vaclíka.

Laurence Griffiths, ČTK/AP

Britská média kvitují zlepšený výkon kapitána a střelce Kanea, byť v první pětačtyřicetiminutovce neproměnil díky výtečnému zákroku Tomáše Vaclíka velkou šanci. „Harry sice frustrovaně plácl do trávníku, ale jeho vystoupení na hřišti bylo tentokrát už mnohem lepší," všímá si The Sun. Chválu pějí na Saka s Maguirem i brankáře Pickforda. „Gólman Evertonu pokračoval v utkáních ve skupině ve skvělé formě z posledních měsíců. Proti Česku předvedl v prvním poločase klíčový zákrok proti střele Tomáše Holeše," uvádí BBC.