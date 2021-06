Zatímco v Glasgow měli čeští fotbalisté alespoň svůj „český koutek", kde se mohli se svými příznivci po zápase pozdravit, ve Wembley to byly jen sporadické skupinky.

„My jsme tady už několik let," vysvětlovala skupinka fandů z Ostravy, jak překonala karanténní opatření a dostala se do hlediště.

Ve skupině jsme udělali maximum, co jsme mohli, hodnotí trenér Jaroslav Šilhavý

První fanoušci dorazili na tribuny už tři hodiny před výkopem, anglické vlajky rozvěsili na nejvyšším ochozu. Když zazněla anglická hymna, byl to pořádný hukot.

Z VIP tribuny utkání sledoval britský následník trůnu princ William. Vévoda z Cambridge je velkým fanouškem národního týmu i birminghamského klubu Aston Villa, od roku 2006 je navíc prezidentem Anglické fotbalové asociace.

Nutno říct, že během zápasu pak byly víc slyšet reakce na jednotlivé akce než nějaké souvislé povzbuzování. Občas se zabučelo na české hráče, nejvíc na Holeše, který zůstal po nešetrném zákroku ležet na trávníku. Kdo ale viděl televizní záběr, musel uznat, že k tomu měl pádný důvod.

Princ William (vpravo) po boku předsedy UEFA Čeferina během utkání Anglie s Českou republikou.

Češi mohou litovat, že se nepodařilo vyrovnat Tomáši Součkovi. Když míč proletěl kolem levé tyče, celé Wembley si hlasitě oddechlo.

U stánků bylo nabito

Domácím tribunám se nelíbila střídání. Hodně nelibě fanoušci nesli, když byl ze hřiště v druhém poločase stažen Grealish, naopak mohutným zařváním uvítali na hřišti Sancha. Anglickou hymnu si zazpívali také během druhého poločasu už na oslavu vítězství.

Kapacita Wembley byla omezená, v koridorech stadionu to ale nebylo znát, fanoušci si návrat do hlediště užívali u stánků s občerstvením jako dřív. Výzvy k dodržování rozestupů a nošení roušek se ozývaly pravidelně anglicky i česky.

Není divu, že po zápase trenér Jaroslav Šilhavý na dotaz, koho by si přál ve vyřazovacím zápase, odpověděl, že by chtěl hrát v Budapešti, kam by mohli přijet fanoušci. Jeho tým by skutečnou oporu v hledišti do těžkého zápasu už konečně potřeboval. Tak snad mu jeho přání vyjde, protože v Glasgow by hrál zase bez pořádné podpory v zádech.