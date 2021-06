Sednou si večer k televizi, a nechají se překvapit, kam je osud nasměruje.

Buď do Budapešti proti Nizozemsku. Nebo do Glasgow proti vítězi skupiny E, kde stále mohou skončit na prvním místě všechny čtyři týmy - Španělsko, Slovensko, Švédsko a Polsko.

Ve skupině jsme udělali maximum, co jsme mohli, hodnotí trenér Jaroslav Šilhavý

Sport.cz, UEFA

„Pokud budeme hrát s Nizozemskem v Budapešti, tak by to byla skvělá zpráva především pro naše fanoušky. Mohli by nás podpořit v hojném počtu, což by nám mohlo pomoct. Byla by to i výborná konfrontace proti velice silnému soupeři, což Nizozemsko určitě je a patří mezi favority turnaje," říká asistent trenéra Jiří Chytrý.

Druhou možností pro osmifinále je pak návrat do Glasgow, kde český tým hrál úvodní dva zápasy ve skupině...

„Není pro nás úplně zásadní, kde budeme hrát. Ale samozřejmě, jak už jsem řekl, Budapešť by byla skvělá destinace kvůli našim fanouškům. Z osobního pohledu by mi ale vůbec nevadilo hrát znovu v Glasgow. Odehráli jsme zde dobré zápasy a organizace zápasů byla na výborné úrovni. Že jsme tam dvakrát na turnaji úspěšně hráli a fakt, že jsme se tam cítili komfortně, by nám mohlo také pomoct," usmívá se asistent.

Chabá ofenziva tým limituje

Český tým má sice ve svém středu autora tří gólů Patrika Schicka, jinak je ovšem ofenziva slabinou.

„Úspěšnost, efektivita a schopnost vytvářet si šance nás limituje. Jednoznačně se v tom musíme zlepšit, pokud chceme v osmifinále uspět," netají Chytrý.

Pro osmifinále nebude k dispozici vykartovaný obránce Jan Bořil.

„Varianty vyplývají z nominace. Může tam hrát Aleš Matějů, Pavel Kadeřábek nebo Michal Sadílek. Budeme zvažovat všechny možnosti a věřím, že si poradíme. Určitě bude také hrát svou roli, proti komu nastoupíme. Stejně tak, jak vnímáme hráče na tréninku."

Na tiskové konferenci po utkání trenér Jaroslav Šilhavý naznačil, že se řeší, zda bude mít Bořil skutečně stopku...

„Samozřejmě jsme věděli, že hraje pod rizikem druhé žluté karty, která by znamenala stopku. Po utkání k nám dorazila dezinformace, že by se mohly karty rušit už před play off. To bylo hlavní, co v tu chvíli trenéra Šilhavého zmátlo a proč takhle reagoval," vysvětluje Chytrý.