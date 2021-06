"Samozřejmě že se těšíme, až vyřazovací fáze začne. Budeme muset podat náš špičkový výkon, abychom Česko porazili," citoval deník De Telegraaf kouče De Boera. "V základní skupině ukázali, co umí, a budeme se na ně muset pečlivě připravit. V příštích dnech uděláme i důkladnou analýzu," ujistil.

Nizozemci, kteří se na vrcholný turnaj vrátili po sedmi letech, dosud vyhráli všechny tři zápasy a v posledních 10 duelech dali vždy více než dvě branky. Kapitán a s třemi góly nejlepší nizozemský střelec na turnaji Wijnaldum byl proto se složením osmifinále spokojený.

Nizozemec Georginio Wijnaldum (vlevo) slaví svoji trefu v utkání se Severní Makedonií s Memphisem Depayem.

Peter Dejong, Reuters

"Ne, že bychom Česko podceňovali, protože je to dobrý tým, ale zároveň to pro náš není špatný soupeř. Když se podíváte na turnajového pavouka, uvidíte, že spousta slavných soupeřů je na opačné straně. Mohli jsme narazit na určitě těžšího soka. Česko má však také dobrý tým a my k tomu přistoupíme jako k vrcholnému zápasu," uvedl Wijnaldum na stránkách Voetbal International.

Jako hlavní hvězdu označila nizozemská média útočníka Patrika Schicka. "Hlavně ten jeho druhý gól za středovou čárou proti Skotsku obletěl svět," psal Telegraaf, který upozornil i na památný vzájemný zápas na Euru v roce 2004. Tehdy Češi otočili nepříznivý stav z 0:2 na 3:2.

"Časy Pavla Nedvěda Karla Poborského, Milana Baroše, Tomáše Rosického a Jana Kollera jsou ale dávno pryč. Nyní má Česká republika pouze jednoho velkého muže a to je ten, který se snaží prosadit jako bývalý špičkový talent. Schick, bývalý hráč AS Řím, Lipska a nyní Bayeru Leverkusen. Je to útočník, který vstřelil dosud nejsenzačnější gól na ME a dal jich celkem zatím tři. Dalším renomovaným hráčem je záložník Tomáš Souček z West Hamu," psal De Telegraaf.