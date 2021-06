Tipnete si, jak nedělní zápas v Budapešti dopadne? Je pro vás favoritem nizozemský tým?

Nedokážu říct. Nejsem fanatický fanoušek, protože fotbal profesionálně hraju, výsledek proto nechci tipovat. Co ale čtu česká média, lidi si Holanďany přáli. Hraje se totiž v Budapešti, což je kousek z Česka, navíc může být plný stadion. A taky vzájemná bilance z posledních utkání je příznivější pro Čechy. Ale jisté je, že jednoduché to mít nebudou. Nizozemci totiž prošli generační obměnou, na velkém turnaji chyběli sedm let. Mají opravdu velice kvalitní mužstvo.

Především do ofenzivy.

Pochopitelně. Sázka na útočný fotbal je v Holandsku zakořeněná. Třeba ale proti Česku přizpůsobí taktiku důležitosti zápasu. Uvidíme. Každopádně Nizozemsko celým turnajem neskutečně žije, ve všech městech jsou vyzdobené ulice k EURO.

Zmínil jste se o tom, že Nizozemci byli na velkém turnaji naposledy v roce 2014. O to víc jsou nyní hladoví?

Jednoznačně prahnou po úspěchu. Sní o něm nejen národní tým, ale celá země. Po generační obměně jsou všichni natěšení. Ale co jsem si všiml, současné mužstvo je lehkovážné směrem dozadu. Obranná fáze není taková. Oni jsou schopní vyhrát 6:5, a vůbec je inkasované góly mrzet nebudou. Hlavně že zvítězí. Myslím, že právě slabší defenziva by mohla být pro české kluky cesta, jak uspět.

Nizozemsko, příští soupeř českého týmu

Koen Van Weel, Reuters

Nemají Nizozemci z Čechů komplex? Od roku 1994 s nimi mají notně nepříznivou bilanci.

Komplex určitě ne. Holanďani jsou rádi, že dostali Čechy. Ostatně, nynější parta předchozí porážky s Českem nezažila. Když se podíváte na jména, která jsou v základní sestavě... Všechno kluci, kteří působí v nejlepších zahraničních ligách, většina z nich v elitních klubech. Může se ale stát cokoli, osmifinále se hraje na jeden zápas.

Jak se Nizozemci dívají na český fotbal?

Odpovím upřímně. O českém fotbale neříkají nic špatného, ale dobře vědí, že celkové podmínky pro fotbal mají doma na daleko vyšší úrovni. Ale pozor, nepodcení nás ani náhodou. Mám v Arnhemu spoustu holandských spoluhráčů, všichni do jednoho jsou pokorní.

Holanďané jsou známí útočnou filozofií. I proto k národnímu mužstvu nepustí zahraničního trenéra?

Tohle sedí. Pokud je u reprezentace nizozemský trenér, je záruka, že mužstvo bude hrát útočně. To je hráčům odmala vlastní. Kdyby angažovali zahraničního kouče, jakého máme třeba my v Arnhemu, tak by asi spokojený nebyl, kdyby národní tým vyhrál třeba 5:4... (směje se)

Proslulé jsou holandské mládežnické akademie, které neustále chrlí talenty. Jedou všechny kluby podle stejné filozofie?

Ty, které mají vlastníky Holanďany, tak stoprocentně. Ale i ostatní kluby se snaží držet se dané filozofie, protože vidí, že nese úspěchy a finance. Jejich hráči se dostávají do reprezentací, do nejlepších evropských soutěží. Arnhem vlastní Rus, představenstvo tvoří Němci. Takže u nás je to v tomto směru malinko jinak, ale ve finále i my hrajeme ofenzivní fotbal. Tohle je v Holandsku zásadní.