Hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo si v úvodním zápase základní skupiny F musel vyslechnout homofobní nadávky od některých maďarských fandů, ofenzivní opory Francie Kylian Mbappé a Karim Benzema zase v duelu s Maďary čelily rasistickým urážkám části diváků.

Jistě bude zajímavé sledovat, jak maďarští fanoušci budou reagovat na Nizozemce. Mimo jiné i proto, že jejich kapitán Wijnaldum nastoupí s páskou v duhových barvách na podporu sexuálních menšin.

Gini Wijnaldum je se třemi góly nejlepším střelcem Nizozemska na turanji.

Piroschka Van De Wouw, Reuters

V Maďarsku byl přitom schválen zákon, který mimo jiné zakazuje osvětu ve školách týkající se sexuálních menšin a propagaci homosexuality.

„Není to gesto směřované pouze proti Maďarsku. Páska v duhových barvách znamená podporu rozmanitosti. Každý má právo na lásku, každý má právo být tím, kým chce," míní se třemi góly nejlepší střelec Nizozemců na turnaji.

„UEFA má udělat všechno pro to, aby nás ochránila. Neměla by to nechat na hráčích. Hráči někdy dostanou tresty, že se sami brání a tak by to nemělo být. Pokud uslyšíme urážky, jsme připraveni opustit hřiště, " říká rezolutně Wijnaldum, který po sezoně vymění Liverpool za PSG.