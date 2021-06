Český bombarďák Patrik Schick slaví se spoluheáči poté, co se trefil do sítě Nizozemska v osmifinále EURO.

Český hrdina Tomáš Holeš slaví s fanoušky poté, co se trefil do sítě Nizozemska v osmifinále EURO.

Jak hodnotíte mimořádně povedené osmifinále?

Užil jsem si první utkání na EURO hodně. Byl to zároveň můj první zápas po měsíci a pěti dnech. Což nebylo vůbec jednoduché. Kluci mi věřili, podrželi mě. Nervozitu jsem na začátku trochu cítil, po deseti minutách ale spadla, cítil jsem se skvěle.

Byla těžší mentální příprava, nebo obstát fyzicky, abyste zápas zvládl?

Ze všeho nejdůležitější bylo připravit se v hlavě. Když člověk vypadne ze zápasového tempa, je to strašně těžké na psychiku. Fyzicky jsem se sice udržoval, ale první minuty nebyly ideální. Odfoukával jsem, říkal si, jestli to zvládnu. V duchu jsem si říkal, že pokud vydržím celý zápas, tak klobouk dolů přede mnou... Ale potom už to bylo ok. Hlava je nejpodstatnější.

Myslím, že jsme schopni stejným týmovým výkonem pozlobit i Dány, věří Jaroslav Šilhavý

Hrál jste netradičně na levé straně...

Pochopitelně, bylo to jiné než na druhé straně. Pravá mi sedí víc, cítím se tam komfortněji. Trenérovi jsem ale před turnajem říkal, že mě může postavit komkoli. Snažil jsem se chytit šanci za pačesy. Věřím, že úspěšně. Nevyjížděl jsem tolik dopředu, snažil jsem si splnit defenzivu. Sledoval jsem Dumfriesovy výkony v základní skupině, je to neúnavný jezdec, ale obešel mě jenom jednou v první půli.

Hrdina osmifinále Tomáš Holeš. Pro mě nejlepší zápas v životě

Co chybělo, abyste z velké šance dal gól?

Obstřeloval jsem dobře, ale nezvedl jsem míč právě přes nohu bránícího Dumfriese. Stačilo přitom jen malinko... Gól by byl pro mě taková třešnička, ale jsem šťastný, že jsem týmu mohl pomoct slušným výkonem.