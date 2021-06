Z nešťastníka hrdinou se stal v pondělním osmifinálovém utkání mistrovství Evropy proti Chorvatům španělský brankář Unai Simón. Po jeho nevídané chybě ve 20. minutě, kdy nezachytil malou domů od spoluhráče Pedriho, poslal soupeře do vedení 1:0, v prodloužení ale čtyřiadvacetiletý gólman za stavu 3:3 vytáhl parádní zákrok proti Andreji Kramaričovi a Španělé nakonec i díky němu triumfovali 5:3. Mezi nejlepších osm celků postoupili po devíti letech.

Španělský brankář Unai Simón by se po minele v první půli osmifinále EURO proti Chorvatsku asi raději neviděl.

Míč z hlavy Cesara Azpilicuety míří nezadržitelně do chorvatské sítě, brankář Dominik Livakovič už zasáhnout nestačil.

Španěl Koke se chytá za hlavu poté, co v osmifinále EURO s Chorvatskem spálil vyloženou šanci.

"Unai dal lekci dětem po celém světě. Fotbal je hrou chyb, ale to, jak na to on zareagoval a jak skvělé zákroky následně předváděl, jen potvrdilo, proč v něj máme takovou důvěru. Jako hráč i jako trenér jsem prožil řadu intenzivních zápasů, ale tenhle měl od každého něco," řekl na tiskové konferenci španělský trenér Luis Enrique.

Brankář Bilbaa inkasoval do osmifinále ME jen jednu branku z posledních čtyř zápasů. Jenže hned po úvodní čtvrthodině ho zaskočila prudká zpětná přihrávka Pedriho a Španělé v důležitém střetnutí rázem zaostávali. Šlo o rekordní devátý vlastní gól na turnaji a podle serveru Opta i vstřelený z nejdelší vzdálenosti v historii ME (45 metrů). Příznivci La Roja ale ihned Simóna podpořili skandováním jeho jména a potleskem.

"Chyby jsou součástí fotbalu, a když ji udělá brankář, všichni si jí všimnou o to víc. Naše důvěra v Unaie se nemění," řekl záložník Mikel Oyarzabal a kapitán Sergio Busquets doplnil: "Unai má velmi klidnou povahu a přitom je také ambiciózní. Myslím, že to jen dokázal tím, jak po té inkasované brance zareagoval. Od té doby měl několik povedených zákroků. Po tom vlastním gólu byl velmi spolehlivý."

Chorvaté jeho branku zasypali střelami zejména v závěru zápasu, a byť nakonec dali díky Mislavu Oršičovi a Mariu Pašaličovi dva góly, v prodloužení už Simón neinkasoval. Ve chvíli, kdy byli navíc vicemistři světa v největším laufu, vytáhl parádní zákrok proti střídajícímu Kramaričovi. Díky tomu pak Španělé dvěma rychlými góly Álvara Moraty a Oyarzabala strhli zápas na svou stranu a zvítězili 5:3.

"Tohle je fotbal a tyhle momenty se v něm stávají. Nejdůležitější ale na všem je, jak se dokážete ze svých pádů sebrat a jak silnou mentalitu ukážete. Myslím, že ji teď prokázal jak Unai, tak celý náš tým," dodal kapitán Busquets.