"Všichni jsou zklamaní a mlčí. Není co říct, protože nic nepomáhá. Zahojí to až čas. Bylo to brutální," řekl pro televizní stanici TV4 trenér Janne Andersson. "Vytvořili jsme si dostatek šancí na to, abychom rozhodli v normální hrací době. Doufal jsem, že to dotáhneme do penalt, ale jejich gól ve 120. minutě byl jako bodnutí nožem do srdce," uvedl záložník Dejan Kulusevski.

Podle něj Seveřané prožili to, co o den dříve úřadující mistři světa Francouzi. Ti proti Švýcarsku přišli o náskok 3:1 a vypadli na penalty. "Takhle to skončit nemělo. Při vyřazení Francie jsem si říkal, že fotbal je krutý. Teď jsme to zažili my. Fotbal vám dává hodně, ale ještě víc vám bere," dodal jednadvacetiletý hráč turínského Juventusu.

"Najednou je konec. Skončilo vše skvělé, co jsme společně budovali. Byli jsme blízko něčemu úžasnému. Odcházíme ale s úspěchem, protože jsme na Euru postoupili ze skupiny poprvé od roku 2004," prohlásil Andersson.

Ukrajinu poslal do vedení v 27. minutě Olexandr Zinčenko, v závěru úvodního dějství srovnal Emil Forsberg. Od 98. minuty však Švédi dohrávali bez vyloučeného Marcuse Danielssona.

"Odehráli jsme velice dobré utkání. Ve druhé půli jsme měli šance rozhodnout. Zápas ale došel do prodloužení a po červené kartě jsme už jen bránili. Vedli jsme si dobře. Je to pro mě nejspíš ta nejhořčejší zkušenost, kterou jsem ve fotbale zažil, protože jsme vypadli těsně před koncem," konstatoval osmapadesátiletý Andersson.

Oslabení Švédům ublížilo. "Hraje se v něm těžko. Bojovali jsme jako tým a slíbili si, že se nevzdáme. Pak z poslední akce přijde centr a rozhodnutí hlavou. Neuvěřitelně těžce se s tím vyrovnává," uvedl křídelní záložník či útočník Emil Forsberg.

Se čtyřmi trefami byl nejlepším střelcem Seveřanů na turnaji. "Raději bych dal nula gólů a postoupil. Jsem strašně smutný. Měli jsme větší cíle než jen osmifinále. Myslím si, že jsme byli lepší. Inkasovali jsme zbytečnou branku a trefili tyč a břevno. Zasloužili jsme si víc, ale evidentně to tak proti Ukrajině nemělo být," řekla devětadvacetiletá opora Lipska.