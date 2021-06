Prožívá Francie stále vyřazení na mistrovství Evropy?

Stále panuje velké zklamání. Pro Francii, která věřila po titulu mistrů světa i v ten evropský je to fotbalová tragédie. Stále se to probírá v médiích i mezi lidmi.

Jsou fanoušci víc naštvaní na Mbappého, který neproměnil v rozstřelu penaltu, nebo spíš na trenéra Deschampse?

Řekl bych, že na oba. Fotbal je kolektivní sport, úspěch, ale i neúspěch není o jednom hráči nebo o trenérovi. Podíl na obojím má celý tým. Ale vždycky, když se něco nepovede, spadne to na někoho konkrétního, ať je to kouč nebo hráč. Teď to odnášejí oba.

Média už spekulují, že by měl Deschamps odejít, a nahradit by ho měl Zidane...

Vždycky se o takových věcech spekuluje. Nejen v Česku je každý trenérem a ví, co mělo být a co by se mělo stát. Myslím si, že není důvod k unáhleným rozhodnutím. Deschamps na francouzské lavičce získal titul mistra světa a stříbro na minulém EURO. K oběma trofejím pak přivedl Francii jako kapitán mužstva. Rozumné by bylo, kdyby si šéf Francouzského fotbalového svazu Le Graët v klidu sedl s Deschampsem a řekli, co bude dál.

Zklamaný brankář francouzské reprezentace Hugo Lloris po vyřazení týmu v osmifinále EURO se Švýcarskem.

Franck Fife, Reuters

Co říkáte výkonům české fotbalové reprezentace?

Pro mne to bylo příjemné překvapení, jak dobře kluci hrají. Sleduji jejich zápasy. Klobouk dolů před nimi i trenérem Šilhavým. Semkli se, postoupili z těžké skupiny a vyřadili jednoho z favoritů šampionátu Nizozemsko. Postup si zasloužili.

Jak vidíte šance národního týmu o víkendu s Dány?

Tak padesát na padesát. Jsou to týmy, které dostávají málo gólů, vytvářejí si šance. Bude to hodně vyrovnané. Asi to neskončí naším vítězstvím 3:0, jako ve čtvrtfinále mistrovství Evropy 2004, ale je to fotbal, člověk nikdy neví a stát se může cokoliv. Hraje se v Baku, což nebude pro obě mužstva jednoduché, ale pro Dány horší, protože většinu zápasů hráli v Kodani, budou si víc zvykat. Naši kluci už dokázali zaskočit nebo sehrát vyrovnané partie s věhlasnějšími soupeři. Věřím, že postoupí do semifinále.

Žijete v Bordeaux, platí, že stále pracujete v Girondins?

Od začátku minulé sezony jsem druhým asistentem trenéra Jeana-Louise Gasseta u prvního mužstva. V úterý jsme zahájili přípravu na novou sezonu. Učím se trenéřinu.