Jedno si před sobotní čtvrtfinálovou konfrontací s Dánskem moc dobře uvědomuje jak trenér české fotbalové reprezentace Jaroslav Šilhavý, tak i kapitán mužstva Vladimír Darida vracející se po zranění znovu do mužstva. „Se Skandinávci to bude úplně jiný zápas než minulou neděli v Budapešti s Nizozemci, Ti si nenechají fotbal otrávit a znechutit důrazem a osobním bráněním," připomínal při on line tiskové konferenci v ázerbájdžánském Baku kouč národního týmu. „Hrají podobně jako my. Nemají v mužstvu žádné velké hvězdy, sázejí na týmový výkon."

Letecký přesun ke Kaspickému moři zvládla česká reprezentace bez problémů, s vysokými teplotami, kdy ještě v půl páté odpoledne šplhá rtuť teploměru přes třicet stupňů, se také vyrovnává. „Vždyť je to podobné, jako v Budapešti," připomněl trenér, že i u Dunaje atakovaly teploty 35 stupňů.

„Jen hřiště na Olympijském stadionu je hodně suché, takže věřím, že s ním pořadatelé něco udělají," poznamenal po tréninku, který s mužstvem absolvoval i kapitán Vladimír Darida laborující po celý minulý týden s výronem v kotníku.

Pavel Kadeřábek a Vladimír Darida během tréninku fotbalové reprezentace.

Vlastimil Vacek, Právo

„S klidným svědomím mohu prohlásit, že jsem připravený a mohu nastoupit. Záleží ovšem na trenérovi," ujišťoval Darida, že poslední trénink zvládl bez potíží a do sestavy by se chtěl samozřejmě vrátit.

„Uvidíme, pro jakou sestavu se nakonec rozhodneme. Hodně bude záležet i na tom, jak se bude Vláďa před utkáním cítit. A pak jsou zde pochopitelně další různé rébusy, třeba mezi Bořilem a Kadeřábkem. Věřím ale, že budeme mít šťastnou ruku," nechtěl o složení mužstva příliš prozrazovat trenér.

V pátek odpoledne český tým absolvuje v Baku tradiční předzápasový trénink. Utkání má v sobotu výkop v 18:00 SELČ. Vítěz narazí ve středu v semifinále ve Wembley na lepšího z dvojice Anglie - Ukrajina.