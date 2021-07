Jsme si s Dány podobní. Bude to vyrovnané, rozhodnou maličkosti, říká Jaroslav Šilhavý. Trumfem by mohl být rozjetý útočník Schick.

Otázky pro fotbalové experty 1. Co říkáte výkonům české reprezentace na EURO? 2. Jak vidíte šance národního týmu proti Dánům?

Antonín Panenka, reprezentoval v letech 1973 - 1982, 59 zápasů/17 gólů, mistr Evropy 1976, bronzový na ME 1980.

1) Povinnost postupem ze skupiny splnili. Šli dál ze třetího místa, ale to nehraje roli. Dál se hraje vyřazovacím způsobem a každý zápas je jiný. Jsem příjemně překvapený, možná budeme bojovat o nejvyšší příčky, což bych klukům přál. Je ale brzy předjímat, že by mohli vybojovat pohár jako my v Bělehradu. Je to ještě daleko.

2) Čeká je velmi důležitý zápas, dál už je totiž jistá medaile, a to je motivace. S Dány to bude podle mne těžší zápas než s Nizozemskem. Mají herní styl založený na kolektivu, spolupráci, jsou to Seveřané, takže jsou houževnatí a tvrdí. Fotbal umějí. Nizozemci byli jasnými favority, teď vnímám, že hodně lidí si myslí, že musíme postoupit my. To je zrádné. Když budeme hrát svůj fotbal, s dobrou defenzívou, věřím, že to zvládneme. V play off je šance až do penalt...

Dušan Uhrin, reprezentaci vedl v letech 1993 - 1997, s bilancí48 zápasů (27 vítězství, 10 remíz, 11 porážek, stříbrný z ME 1996

1) Jsou velmi dobré, v osmifinále s Nizozemskem byl výkon vynikající a gradoval. Tipoval jsem národní tým do čtvrtfinále, ale mohou jít ještě dál. Tvoří dobrou partu, a to je velice důležité. Trenér Šilhavý nasadil hráče z lavičky a ti zahráli velmi dobře. Atmosféra kolem týmu je výborná, což je také důležité. Ve fotbale je všechno možné. Třeba vyrovnají náš úspěch z roku 1996, nebo ho i překonají...

2) Dánové jsou velice nebezpeční, hrají velmi dobře v obraně a mají kvalitní ofenzivu i zakončení. My jsme také na velmi dobré vlně. Jdeme výkonnostně nahoru, hráčům roste zdravé sebevědomí. Věří si, mohou Dány porazit, ale rozhodovat budou detaily a každý musí podat optimální výkon. Čeká je houževnatý soupeř, hrající s podobným entusiasmem.

Karel Poborský, reprezentoval v letech 1994 - 2006, 118 zápasů/8 gólů, stříbrný z ME 1996, bronzový z ME 2004.

1) Jsem velice spokojený a mám z výkonů radost. Národní mužstvo postupuje, uhraje si, co potřebuje. Je vidět, že jim to klape i uvnitř, což je důležité. Na jejich fotbal se dá koukat.

2) Čeká je možná nejtěžší soupeř. Už hráli se silnějšími, Chorvaty, Angličany, Nizozemci. Dánové budou velice nepříjemní, jsou houževnatí, důrazní, nebezpeční. Šance jsou v tomhle zápase půl na půl. Pokud ale naši podají zase kompaktní výkon, mají šanci. Všechno ale musí fungovat na sto procent. To znamená, že nás opět podrží gólman, pevná a pokud možno bezchybná bude obrana, pracovitá středová řada a podaří se nám dát zase nějaký gól, můžeme postoupit. Klukům bych to moc přál, budu jim držet palce. Mohou zopakovat klidně to, co se povedlo naší generaci na šampionátech v letech 1996 a 2004.

Karel Poborský na valné hromadě FAČR v Nymburce.

FAČR/Jan Tauber

Pavel Kuka, reprezentoval v letech 1990 - 2001, 87 zápasů/29 gólů, stříbrný z ME 1996.

1) Jsem naprosto spokojený. Důležitý byl postup ze skupiny, teď už jsou kluci ve čtvrtfinále a věřím, že to nemusí být konečná. Podávají velmi dobré týmové výkony.

2) Není pochyb o tom, že Dánové budou hodně nepříjemný soupeř. Pokud ale podáme takový výkon jako proti Nizozemsku, velice pracovitý, bojovný, obětavý a především kvalitní, můžeme klidně postoupit dál a dojít i hodně daleko, což by si určitě přál každý z nás. Dánové ale budou úplně jiným soupeřem než Nizozemci. Jsou stejně pracovití a běhaví jako naši hráči. Utkají se dva týmy, které v tomto ohledu hrají velmi podobným stylem. Zápas může rozhodnout jediná maličkost. Bude záležet na individuální formě všech hráčů, na střelecké potenci Patrika Schicka a jestli se k němu přidá někdo další. Ale totéž platí o Dánech.

Jaroslav Plašil, reprezentoval v letech 2004-2016, 103 utkání/7 gólů, bronzový z ME 2004

1) Pro mě to bylo příjemné překvapení, jak dobře kluci hrají. Sleduji jejich zápasy. Klobouk dolů před nimi i trenérem Šilhavým. Semkli se, postoupili z těžké skupiny a vyřadili jednoho z favoritů šampionátu Nizozemsko. Postup si zasloužili.

Trenér Jaroslav Šilhavý během čtvrtečního tréninku fotbalové reprezentace v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

2) Tak padesát na padesát. Jsou to týmy, které dostávají málo gólů, vytvářejí si šance. Bude to hodně o detailech a případných chybách. Asi to neskončí našim vítězstvím 3:0, jako ve čtvrtfinále mistrovství Evropy 2004, ale je to fotbal, člověk nikdy neví a stát se může cokoliv. Hraje se v Baku, což nebude pro obě mužstva jednoduché, ale pro Dány horší, protože většinu zápasů hráli v Kodani, budou si víc zvykat. Naši kluci už dokázali zaskočit nebo sehrát vyrovnané partie s věhlasnějšími soupeři. Věřím, že postoupí do semifinále.

Daniel Kolář, reprezentoval v letech 2009-2016, 29 utkání/2 góly

1) Jsem potěšený, mám z toho hodně dobrý pocit. Nejsem z těch, kteří se po zápase s Anglií hned pouštěli do kritiky. Klukům držím palce. To, co předvedli proti Nizozemsku, bylo fantastický. Mám radost, že ti, kteří hrají, nebo nedávno hráli českou ligu, dokážou konkurovat světovým hvězdám. Ukazuje se, že česká liga není tak hrozná, jak se o ní mluví.

2) Pokud kluci zopakují výkon, jaký předvedli s Holandskem, mají šanci se do semifinále dostat a udělat díru do světa. Hrozně moc bych jim to přál. Dánové mají v týmu také velmi pozitivní atmosféru, jako my. Je patrné, že drží při sobě, hrají týmově, daří se ji. Nečeká nás nic lehkého. Abych řekl pravdu, nevidím favorita. Budou rozhodovat individuální výkony. Doufám, že zase vyletí tři, čtyři hráči, kteří podají špičkový výkon, a půjdeme do semifinále.