Slova útěchy bezprostředně po zápase a vyřazení asi moc nepomohou...

Hráčům jsem hned děkoval, protože si zaslouží pochvalu za to, co odvedli. Ve čtvrtfinále, stejně jako v průběhu celého turnaje. Jsem na ně hrdý a věřím, že i fanoušci ocení, jak si vedli. Na šampionátu, proti Dánům zrovna tak, protože bojovali až do konce, aby si vynutili prodloužení.

Česká radost. Patrik Schick (vpravo) oslavuje svou trefu do sítě Dánska během čtvrtfinále EURO.

Ozan Kose, ČTK/AP

I tak jste ale překročili svůj stín i očekávání, které vás na šampionát vyprovázelo.

Turnaj kluci odmakali a zaslouží absolutorium za to, co předvedli. Ostudu rozhodně neudělali, zvlášť když i ze čtvrtfinále jsme mohli postoupil dál. Bohužel se to nepodařilo... Nezapomínejme ale, že Dánovou jsou v žebříčku FIFA na desáté příčce a my až na čtyřicáté.

Přesto jste před zápasem věřil, že i tuto konfrontaci je vaše mužstvo schopno zvládnout, pokud se ovšem vyvaruje chyb. Jenže chyba přišla. A hned ve 4.minutě a po standardní situaci k tomu, na jejíž důležitost jste rovněž upozorňoval.

A také jsem říkal, že maličkosti nejspíš utkání rozhodnou, což se potvrdilo.

Maličkost po rohovém kopu, který sudí nařizovat neměl.

Každý gól padá po chybě. Teď ji udělali rozhodčí, ale tak to neberu, i když třeba právě tahle maličkost zápas ovlivnila, protože jsme pustili Dány do vedení. Možná by se utkání vyvíjelo jinak, kdyby k ní nedošlo.

Dánský střelec Thomas Delaney překonává Tomáše Vaclíka v brance české reprezentace během čtvrtfinále EURO.

Valentyn Ogirenko, Reuters

I tak se nemělo stát, aby zůstal hlavičkující Delaney neobsazený. Nebylo to i tím, že se hráči patřičně na zahrávaný rohový kop nekoncentrovali a diskutovali se sudím, že se o roh nejednalo?

To zatím hodnotit nechci, musím se podívat na video. Podstatné bylo, že jsme neobsadili volného hráče a byli jsme za to potrestáni.

Krvavé zranění Tomáše Součka ve čtvrtfinále EURO ze hry záložníka nedostalo.

Tolga Bozoglu, Reuters

V závěru první půle zase, takže nezbylo než riskovat a vsadit na ofenzivu.

Museli jsme reagovat, když jsme prohrávali 0:2. Proto střídání, proto hra na dva útočníky, proto změna rozestavení na 4-4-2. Dali jsme gól, soupeře jsem zatlačili, ale vyrovnávací branku jsme bohužel nepřidali.

Souček je v pořádku, zahnal obavy trenér S ovázanou hlavou dohrával čtvrtfinále s Dánskem kapitán české reprezentace Tomáš Souček. Po střetu s Poulsenem byl otřesený a v první chvíli se zdálo, že bude muset střídat podobně jako Čelůstka. „Vypadalo to špatně, dokonce se zdálo, že jde o otřes mozku," potvrdil trenér reprezentace Jaroslav Šilhavý. Obavy však vzápětí rozehnal. „Dostal při střetu ránu, ale snad to bude dobré. Teď už v šatně pobíhal v ručníku," řekl na tiskové konferenci.

Neuvažoval jste o tom jít v závěru do maximálního rizika a ofenzivu ještě posílit?

V závěru už jsme přece vabank hráli. Měli jsme na hřišti i s Janktem tři útočníky, jenže Dánové jsou velice kvalitním týmem, který šikovně a takticky držel míč, zlobil nás rychlými protiútoky, dokázal naše centry do šestnáctky odvracet. Proto nakonec zůstalo jen u naší obrovské vůle vyrovnat.

Možná by se v tu chvíli hodil Adam Hložek, který ovšem nebyl vůbec v nominaci a seděl jen na tribuně.

Z šestadvaceti hráčů museli být vždy tři mimo, tentokrát padla volba na Adama. Nic jiného za tím nehledejte.

Dánská radost. Skórující Thomas Delaney se spoluhráči oslavuje gól, který vstřelil do sítě českého týmu ve čtvrtfinále EURO.

Dan Mullan, Reuters

Zmínil jste se o tom, že česká reprezentace figuruje ve světovém žebříčku FIFA na čtyřicátém místě. Do čtvrtfinále mistrovství Evropy se však probojovala. Znamená to ve vašich očích, že překročila svůj stín a dosáhla svého maxima?

Myslím, že v porovnání s týmy, které na šampionátu startovaly, jsme jeli skutečně nad plán. Účast ve čtvrtfinále je proto obrovským úspěchem. Mohli jsme ho dosáhnout jen proto, že jsme protivníkům konkurovali týmovými výkony, nasazením, pohybem, disciplinovaností, že Vaclík, Schick, v minulém zápase Holeš podávali nadstandardní výkony. Museli jsme takhle hrát, abychom se dostali až do čtvrtfinále, museli jsme volit způsob hry, podle toho, s kým jsme hráli a jaké hráče jsme měli k dispozici.