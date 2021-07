ŽIŽKOVSKÁ PENTLE A LASER

V dobách, kdy v žižkovské Viktorce vládl manažer Ivan Horník, rozšířil se mezi tuzemskými fotbalovými fanoušky výraz žižkovská pentle. Sudí tehdy notně „tlačili káru" ve prospěch Žižkova, když bylo potřeba, nařídili přísnou penaltu. Přesně to se stalo ve středečním semifinále Eura. Pokutový kop, který hlavní arbitr Makelie nařídil, viděl asi jenom on a videorozhodčí. Navíc penaltové situaci předcházela akce, kdy se na hřiště dostal druhý míč, postupující Sterling ho obíhal. A korunu všemu nasadil skandálním činem jeden z diváků, který dánského brankáře Schmeichela před pokutovým kopem oslňoval laserem. Sečteno, potrženo, na postupu Anglie do finále ulpěla pachuť.

STROJ NA PENALTY

Jestli někdo umí kopat penalty, tak Ital s brazilskými kořeny Jorginho. Devětadvacetiletý záložník poslal v úterním penaltovém dramatu se Španělskem svůj tým do finále fotbalového ME, když ve čtvrté sérii bezpečně proměnil. V jeho kariéře to byla proměněná penalta číslo 36. Mýlí se z nich minimálně, z celkových jednačtyřiceti pouze pětkrát. Úspěšnost drží těsně pod devadesáti procenty. Italové o kvalitách Jorginha dobře vědí. V zahraničí to však bylo až do ME jiné. Když se před šampionátem ozývaly z Itálie hlasy, že Jorginho by měl vyhrát Zlatý míč, v cizině je považovali za výstřel do tmy. Teď to vypadá, že po ME ze sebe záložník definitivně smyje nálepku nejvíce podceňovaného hráče světa.

ITÁLIE ÚTOČÍ NA REKORD

Squadra azzura poslední roky obdivuhodně šlape, semifinálovým triumfem nad Španělskem prodloužila sérii neporazitelnosti už na 33 zápasů. A jen dvě utkání ji dělí od vyrovnání rekordní šňůry Brazílie a Španělů. Kanárci šňůru pětatřiceti utkání bez porážky zvládli v letech 1993-1996, Španělé v období 2007-2009. Itálie naposledy padla v září 2018 na půdě Portugalska v utkání Ligy národů. Prodlouží sérii v nedělním finále proti domácí Anglii? Pokud ano, bude jí k dostižení vedoucí dvojice chybět už jen jediný zápas, na podzim bude mít výběr kouče Manciniho možnost přepsat historické tabulky.

REKORDMAN BONUCCI

Italský stoper Leonardo Bonucci si kromě postupu do finále připsal ještě jiný úspěch. Semifinále proti Španělsku bylo jeho 17. duelem na evropských šampionátech, vyrovnal tím italský rekord brankáře Gianluigiho Buffona. „Tohle byl nejtěžší zápas, jaký jsem kdy hrál," prohlásil Bonucci, který se stal přímým aktérem zřejmě nejkurióznějšího momentu turnaje. V návalu euforie z postupu se rozběhl k tribuně plné slavících italských fanoušků. Když se s nimi vydováděl a chtěl se vrátit na hřiště za spoluhráči, zahradila mu cestu stevardka. Důvod? Spletla si ho s fanouškem. „Měla velké štěstí, že tam nebyl Giorgio Chiellini," glosoval vtipně incident jeden z italských příznivců. Bonucciho parťák ze středu obrany Chiellini je totiž mnohem temperamentnější...