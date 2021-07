Fotbalová Anglie se probudila do těžkého rána. Po triumfu na domácím MS 1966 sahala ve Wembley po druhé velké trofeji v dějinách, jenže penaltový rozstřel ve finále jí plány na bujaré oslavy zhatil. Manažer Gareth Southgate a jeho parta klopýtla na poslední překážce a vysněný pohár putoval do Říma. Na Ostrovech si fandové vylévali vztek při potyčkách s policií, tekla krev a mnohde i slzy zklamání.

„Po 55 letech útrpného čekání přišla nejbolestivější rána," uvádí britský deník The Sun. „Poté, co byla překonána národní fobie z pokutových kopů, přišla v neděli porážka v mučivém rozstřelu," připomíná dále. A také fakt, že při exekucích selhali Marcus Rashford a Jadon Sancho, kteří vyběhli na trávník v závěru prodloužení speciálně kvůli pokutovým kopům.

„Anglie prohrála finále EURO na penalty s Itálií a prodloužila tak 55 let trvající bolest Tří lvů," hlásí mimo jiné deník Independent. „Luke Shaw svým halfvolejem na zadní tyči zařídil Anglii perfektní start, ale tým ztratil kontrolu nad zápasem a italská převaha vyústila ve vyrovnání Leonardem Bonuccim po rohovém kopu v 67. minutě," píše deník.

„Navzdory porážce ale naši fotbalisté ukázali porci jednoty a obětavosti, která by nás všechny měla inspirovat," zmiňuje v komentáři deník Daily Mail, jenž tým zahrnul chválou. „Ano, s porážkou nevyhnutelně přichází zklamání. Ale za poslední měsíc toto mužstvo nehorázně talentovaných mladých fotbalistů sjednotilo národ v hrdosti a obdivu. Tím, že se dostali do finále, dokázali to, co se žádnému jinému anglickému týmu nepodařilo už více než půl století. A přestože jim trofej nakonec unikla, mohou chodit se vztyčenou hlavou," uvádí Dail Mail.

Zatímco na ostrovech truchlí, na Apeninském poloostrově propukla mohutná euforie. „Jsme šampioni", „Evropa jsme my" nebo „Evropa je naše". První stránky italských deníků slaví vítězství fotbalové reprezentace na ME. Přitom opěvují trenéra Roberta Manciniho a jeho pravou ruku Gianluku Viaĺiho.

„Podle Gazzetty dello Sport, největšího italského sportovního deníku, smazal nedělní úspěch hanbu z neúspěšné kvalifikace na MS v Rusku. „Je to vítězství celého mužstva, je to vítězství (trenéra Roberta) Manciniho, který dokázal vytvořit podmínky a dovést tým tam, kam nikdo nemyslel, že bude možné dojít v tak krátkém čase. Před dvěma roky jsme se dívali, jak Francie vyhrála mistrovství světa. Dnes se dívají (francouzští hráči) Mbappé a Pogba, jak zvedáme pohár: Jsme evropští šampioni," hlásí deník.