Národní tým došel na EURO do čtvrtfinále, někteří hráči svými výkony překvapili. Dá se teď očekávat zvýšený zájem o jejich služby?

Já tak optimisticky všechno nevidím, buďme realisté! Žádné nabídky se nehrnou, jak se psalo. Byl to týmový úspěch, hráči podali své maximum. Rozhoduje kvalita Top 5 evropských lig a kvalita hráčů, kteří se na EURO představili. Ruku na srdce, tam toho není tolik, aby se u nás musely zamykat stadiony, aby tam kluby zájemce nepustily. Používám příměr Mirka Pelty, který často říká, že během jeho působení na Spartě bylo otevřeno od samého rána, ale většinou nikdo nepřišel. Hráče do zahraničí musíme sami nutit...

Zastupujete však Tomáše Součka, o němž se v Anglii píše, že o něj stojí i největší kluby Premier League.

Momentální stav je takový, že West Ham neuvažuje o Tomášově transferu. Bere ho jako základ pro úspěch v Evropské lize. Jenže co je dneska, uvidí se na konci srpna... (úsměv)

Vítězství v anketě Fotbalista roku obhájil Tomáš Souček.

Zatím je tedy kolem Součka klid?

Tomáše každopádně čeká zlomová sezona, co se týká postupu nahoru, mohu-li to tak nazvat. Musí potvrdit své výkony individuální i týmové, také nevíme, co bude s jeho spoluhráčem Declanem Ricem. Top kluby v Anglii čekají, jestli Tomáš zopakuje skvělý uplynulý ročník. Ne třeba zrovna deset vstřelených gólů, ale aspoň herní projev. Aby se v pozici top hráče mohl posunout do většího klubu, kde není žádný prostor pro zaváhání. Musí se tam hrát top neustále. A musíme vědět, že koronavirus tvrdě zasáhl do transferního byznysu. Nejen v Evropě, ale po celém světě. Kluby si ještě nemohou plánovat ticketing, sponzoring. Nemohou se tak pouštět do rizika.

Přesto, jak vysoko si Součka dokážete představit?

Musíme být realisti. Někteří by ho chtěli už teď, ale nemají na něj... Je velký rozdíl mezi českou ligou a Premier League, je třeba nějaká doba aklimatizace. Třeba Petr Čech šel přes Francii, pak držel standard, Tomáš Rosický zase přes Dortmund. U Tomáše je to podobné.

Je Souček hráč pro Top 4 v Premier League, jak se píše?

Dovedu si ho představit i ve dvou nejlepších německých klubech. Zůstaňme ale v Premier League, vidím ho u dvou anglických top klubů - a ti dva to taky vědí...

Fotbalový agent Pavel Paska.

Zmínil jste bundesligu. Je pravda, že se o Součka v zimě zajímal Bayern?

Neřekl bych, že to byla cílová skupina. Dovedli by si ho představit, trvalo to však dlouho. Pravdou je, že Tomáš skvělou sezonou tak přesvědčil, že si teď někteří dost drbou hlavu!

A co další váš chráněnec Patrik Schick, autor pěti gólů na EURO?

Je v podobné situaci jako Tomáš. Možná v ještě těžší, protože je útočník. Musí zrovna tak předvést ideální sezonu, aby si udržel reputaci z ME, která je hodně optimistická. Musí přesvědčit, aby se mohl posunout. Souček už je v elitní soutěži, těžko je víc a typologicky se tam hodí. Nezapomínejme, že Španělsko či Francie pro české hráče prostě nejsou.

Oslava proměněné penalty? Inspiroval jsem se zápasníkem MMA, přiznává Patrik Schick

A stanovisko Leverkusenu?

Ambiciózní klub. Půl roku byl v minulé sezoně na špici, nespokojí se s Evropskou ligou, chtějí do Ligy mistrů. Požadavky klubu i Patrika jsou velké, zlepšil řeč těla i emoce, na tom jsme dlouho pracovali. Má teď všechny předpoklady se posunout. Ale to ještě negarantuje výsledek... Podle mého soudu patřil na šampionátu se vším všudy ke špičce. Herně, technicky, zakončením, neviděl jsem moc lepších komplexních útočníků.

Zájemce pěti góly překvapil a nalákal, ne?

Jak jsem už říkal, korona neovlivnila jen transferní trh, že kluby neriskují. Silně ovlivnila také skauting. Dřív jezdili pozorovatelé po Evropě, ale jak se zavřela, celý systém se změnil. Skauti teď sedí celý den u obrazovky, získali velmi detailní informace. Vedle čísel tam chybí jen feeling, musíte si s hráčem sednout, vidět řeč těla, což je důležité.

Takže říkáte, že také kolem Schicka je teď klid?

Může se stát, že se něco objeví.

Albi Doka z Albánie (vlevo) a český útočník Adam Hložek během přípravného utkání.

Když se vrátíme domů, Sparta odmítla Marseille ohledně mladého Adama Karabce.

Nabídka od Marseille opravdu přišla, ale z logiky věci 18letého kluka nemůžeš pustit do francouzské ligy. Narazil by tam na hráče natolik technicky, rychlostně a robustně vyspělé, že to je předčasné. A pak jde také o klubové priority Sparty, která chce udržet všechny hráče. O ty, co se vrátili z ciziny, už zájem není, nebuďme naivní. Pak zbývají tři, mladý Krejčí, Hložek, Karabec. Řeklo se, že zůstanou, takže jsou plně koncentrovaní na Spartu.

Hložek je ovšem o rok starší než Karabec... Už by na cizinu měl?

Tam bych to definoval trochu jinak. Je to v pozici fifty fifty. Byl čtyři a půl měsíce zraněný, což hodně ovlivnilo zvažovaný následující krok, i samotné EURO, i když třeba v lize měl úžasný finiš. U něj platí, že se musí nejdřív soustředit, aby se dostal do formy. Pak uvidíme vývoj v klubu. Ve fotbale se dá těžko něco úplně předem naplánovat. Přijde moment, kdy tě situace donutí něco změnit. Na Transfermarktu se Hložkova cena uvádí 17,5 milionu eur, což je za jeho odvedenou práci ohodnocení hodně vysoké.