Byla to téměř národní tragédie, když fotbalisté Nizozemska chyběli na posledních dvou velkých turnajích. Takovou tryznu nezažili od zlatého ME 1988. Teď ale Depay a spol. hlásí: Jsme zpátky v plném lesku. A chceme titul! Při vší úctě k Ukrajině, Rakousku a Severní Makedonii, muselo by se stát něco mimořádného, aby Tulipány odsunuly ve skupině pod sebe.