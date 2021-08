Mladí Šošoni po likvidaci udivují i Guľu

„I pro mě je to trošku překvapení. Hlavně však kvůli tomu, jakým způsobem a kvalitou to dokázali. Jde o výsledek systematické a dlouhodobé práce celého klubu, a hlavně vizionářských schopností majitele pana Antošíka," pověděl ex-plzeňský kouč Adrian Guľa. Žilinu dobře zná. Pět let ji koučoval a v roce 2017 ji dovedl zatím k poslednímu titulu.

Přesně před 507 dny jeden z nejúspěšnějších slovenských klubů vstoupil do likvidace. Šéf Jozef Antošík vypověděl v koronavirové krizi smlouvu sedmnácti hráčům, kteří odmítli snížení platu. „Chtěli jsme zachovat pilíře klubu do budoucnosti. Aby po opadnutí pandemie mohl fotbal v Žilině pokračovat," vysvětloval. MŠK pak na konci června zánik odvolal, sezonu dohrál s juniory. Pro tu následující postavil z vlastních zdrojů tým mladíků. Před rokem sice ještě vypadl hned v 1. předkole EL, letos však vypoklonkoval už tři soupeře: Dila Gori z Gruzie, Apollon Limassol a kazašský Tobol Kostanaj. „Jako vždy se rozhodnutí pana Antošíka ukázalo jako prozíravé. Zkrátka viděl za roh. Samozřejmě v daný moment to bylo nepříjemné pro kluky, kteří museli skončit, ale všichni měli takovou kvalitu, že si našli uplatnění jinde," pověděl Guľa. Sám tehdy do Plzně vzal Káčera a Kašu.

„Ukázalo se, že klub i přesto hraje výborný fotbal a má výsledky, díky svému systému byl připraven," chválí Guľa mančaft přezdívaný jako Šošoni. Ti naposledy na evropské scéně smetli Kazachy 5:0. Se základní sestavou s věkovým průměrem necelých 21,5 let! „Pro mě je to až neuvěřitelné vzhledem ke kvalitě, jakou ukazují," přiznává Guľa a vyzdvihuje dravé opory jako Bičachčjan, Ďuriš nebo Kaprálik.

Na jejich souboj s Jabloncem se hodně těší. Už jen kvůli tomu, že asistentem kouče Pavola Staňa je jeho starší bratr Norbet Guľa. „Jsou tam další lidé, se kterými jsem ještě já pracoval. Mám k nim blízký vztah a jsem s nimi v kontaktu. Jsou to lidi, kteří prošli celým systémem od mládeže až do prvního mužstva. Mají obrovskou motivaci. Věřím, že mají šanci postoupit, i když uznávám sílu Jablonce. Jako trenér jsem ji zažil na vlastní kůži," přisoudil roli mírného favorita Severočechům připomínkou prosincového zápasu české ligy, kdy na Střelnici s Plzní vedl 2:0, ale prohrál 2:3.