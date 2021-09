Proti Kluži zářil. Rád bych ještě nakoukl do reprezentace, přiznal Pilař

Pět minut po přestávce se postavil k penaltě a suverénně ji proměnil. Jablonecký krajní záložník Václav Pilař tak gólově zpečetil výborný výkon proti rumunskému mistrovi posledních čtyř let. Severočeši vyhráli nad Kluží 1:0 a berou cenné tři body.

Nemrzeli vás o přestávce neproměněné šance v prvním poločase?

V kabině jsme si říkali, že jsme tři stoprocentní šance měli a že to byla škoda. Dávno jsme mohli vést 1:0. Ale strašně důležité bylo, že jsme do zápasu vstoupili výborně. Dobře jsme kombinovali a z toho pramenily naše šance. Důležité bylo, že jsme se do nich dostali, druhou věcí je, že jsme je neproměnili. První poločas však byl z naší strany výborný.

Jak jste viděl červenou kartu pro Camoru?

Za mě šlo o úplně jasnou penaltu. Hned jsem věděl, že bude pokutový kop. Byl úplně evidentní. Vím, že rozhodčí za bránou ruku také viděl, byl jsem o tom přesvědčený. Také jsem tam na rozhodčího řval. Tato situace nám pomohla, šli do deseti. I když pak jsme měli takovou hluchou dvacetiminutovku.

Měl jste hned jasno, že na penaltu půjdete?

Ano, jsem mezi určenými hráči a hned jsem na penaltu chtěl jít.

Trenér Petrescu zmínil, že tak agresivně jako Jablonec v rumunské lize žádný tým nahraje a jeho hráči s tím měli problémy. Šlo o záměr?

Viděli jsme jejich poslední zápas s Botosani, kde Kluž prohrála 0:1 a tam právě byl siloví hráči, kteří to ukopali. Hra do těla jim nevoní, věděli jsme to. Říkali jsme si, že každý musí předvést zodpovědný výkon, dorážet je a dostupovat, protože někdy jsou hračičky. Tímto jsme chtěli jejich techniku eliminovat.

V 65. minutě chytil tutovku gólman Hanuš. Cítíte z něj v brance jistotu?

Tam jsme při standardní situaci propadli a on nás podržel krásným zákrokem. Jsme moc rádi, že tam takového brankáře máme.

Co vám běželo hlavou, kdy Kluž měla v nastavení obrovskou šanci na vyrovnání?

Pravda, že tam jsme měli trochu štěstí. Poslední situaci jsme dobře nezvládli. Strašně jsem si přál, abychom výsledek 1:0 udrželi. Přicházely tam dlouhé auty a viděli jsme, že Kluž měla nebezpečné standardní situace. Doufal jsem, že jich nabídneme co nejméně.

Hrajete v reprezentační formě?

Jasně, že vždy mám vysoké cíle, a ještě rád bych do reprezentace nakoukl. Neříkám, že ne. Ale podle mě jsme předvedli kolektivní výkon a jsem rád, že jsem byl jedním z článků. Výkon v prvním poločase snesl přísná měřítka a hluchá byla jen dvacetiminutovka poté, kdy jsme dali na 1:0. Paradoxně proti deseti jsme nehráli tak dobře. Mohli jsme přidat druhou branku a uklidnit se.

Jak si teď fotbal po zdravotních potížích užíváte?

Strašně. Přesun do Jablonce mi pomohl. Už minulou sezonu jsem se tady cítil dobře. Máme super partu. Důvěra je taky důležitá. Cítím se moc dobře. I když někdy mívám nějaké zdravotní problémy, tak si to tady užívám.

Dal jste vůbec první gól v základní skupině evropského poháru v kariéře. Je to odměna za to, že jste vydržel všechny zdravotní patálie, které vás potkaly?

Fakt první? Tak to jsem rád (směje se) Jsme rád, že jsem týmu pomohl získat tři body. A když k tomu pomůžu i brankou, je to skvělé.

Pomohlo vám, že jste o víkendu vynechal ligový zápas proti Karviné?

Měl jsme drobnější zdravotní problém. Jsem rád, že mi trenér dal proti Karviné volno a mohl jsme se připravit a stoprocentně na dnešní zápas uzdravit. Pauza mi pomohla. Ale samozřejmě kdybychom prohráli a já hrál špatně, bylo by to zase špatně.

