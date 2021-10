Praha má v boji o pořádání finále Konferenční ligy v roce 2023 pět protikandidátů

Praha se o pořadatelství finále fotbalové Konferenční ligy v roce 2023 utká s Izraelem, Kyprem, Řeckem, Severním Irskem a Slovenskem. Pokud by česká metropole s kandidaturou uspěla, odehrál by se zápas na největším stadionu v zemi v Edenu.

"Věřím, že navážeme na úspěšná pořadatelství Superpoháru UEFA 2013 a mistrovství Evropy do 21 let v roce 2015. Vytvoříme tým, který připraví nabídku. Na základě těchto zkušeností věříme, že máme velkou šanci uspět. Uděláme všechno pro to, aby se finálové utkání hrálo v Praze v Edenu," řekl generální sekretář FAČR Michal Valtr na tiskové konferenci po dnešním zasedání výkonného výboru FAČR.

Podle předsedy FAČR Petra Fouska bude potřeba vynaložit úsilí, aby Praha pořadatelství dostala. "Ale v UEFA máme ještě jeden důležitý rozměr, a tím je Praha a naše česká pohostinnost. Ať už to byl Superpohár UEFA nebo finále mistrovství Evropy do 21 let, tak jsme se toho zhostili na výbornou, co se týká organizace. Praha má navíc co nabídnout, a to po všech stránkách, které fotbal doprovází. Je to naše výhoda," uvedl Fousek.

Evropská konferenční liga vznikla jako třetí pohárová soutěž UEFA po Lize mistrů a Evropské lize. V aktuální premiérové sezoně hrají v hlavní fázi i pražská Slavia a Jablonec. Finále prvního ročníku se uskuteční 25. května v Tiraně.

Výkonný výbor FAČR dnes schválil konečné vyúčtování za letní mistrovství Evropy, na němž čeští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále. Příjmy dosáhly 441 milionů korun a výdaje 381 milionů. "Zisk 60 milionů korun použijeme na dofinancování mládežnických reprezentací," konstatoval Fousek.

Čtyři zástupci FAČR jsou nově po schválení výkonného výboru UEFA členy odborných komisí UEFA. Fousek je v komisi národních asociací, Valtr v komisi národních mužstev, Martin Procházka v legislativní komisi a Otakar Mestek v komisi mládeže. Členy komisí dále zůstávají Rudolf Řepka (disciplinární komise), Jiří Vrba (nominant Asociace evropských fotbalových klubů v mediální komisi) a Libor Sionko (komise fotbalu).

"Avizovali jsme, že chceme posílit naši pozici na FIFA a UEFA. To, že já a generální sekretář jsme ve dvou komisích, které jsou v UEFA považovány za jedny z nejsilnějších, považujeme za diplomatický úspěch," uvedl Fousek. V komisi rozhodčích UEFA je i nadále Dagmar Damková. "Požádali jsme ale, aby nebyla součástí kvóty určené pro FAČR," dodal Fousek, který se spolu s Valtrem 20. října setká s představiteli UEFA, předsedou Aleksanderem Čeferinem a generálním sekretářem Theodorem Theodoridisem.