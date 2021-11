Někdy jsme se chovali jako sebevrazi, uznal Trpišovský. I přesto trenér Slavie hráče chválil

Ohromující jízda to nebyla, ale tři body ze čtvrteční bitvy s Maccabi Haifa při čtvrtém pokračování Konfereční ligy dávají fotbalové Slavii Praha solidní šanci na postup do jarní fáze soutěže. „Nebýt výhry, naše šance by se prakticky rozplynuly. Takhle máme vše ve své moci," lebedil si trenér úřadujících českých mistrů Jindřich Trpišovský po duelu, v němž jedinou branku vstřelil útočník červenobílých Jan Kuchta.

Ulevilo se vám hodně, že pořád máte šanci na postup, ať už z prvního místa přímo do osmifinále či z druhého mezi nejlepších dvaatřicet klubů?

Bez tří bodů z domácího zápasu s Haifou by se naše postupové naděje velice pravděpodobně rozplynuly. Takhle jsme pořád ve hře a máme vše ve své moci. Ale my jsme na zápas nehleděli z pozice postupové matematiky. Chtěli jsme se hlavně rehabilitovat za výkon v Izraeli, což se podařilo.

Bylo pro vás představení týmu uspokojující?

Myslím, že jsme měli dobrý vstup do utkání. Chviličku jsme si zvykali na rozestavení soupeře, které bylo odlišné proti našemu očekávání. Ale postupně jsme se zlepšovali. Jenže jsme zazdili spoustu situací, z nichž jsme mohli být nebezpeční. Hlavně tedy z pravé strany. A těsně před pauzou jsme přežili ojedinělou tutovku Haify. Do druhé části jsme dobře vstoupili a šli do vedení. Pak jsme nechtěli připustit situaci, že budeme bránit těsné vedení. Ale nervovali jsme se do posledních vteřin.

https://www.facebook.com/SKSlaviaPrahaFotbal/posts/10159449122484231

Trpěl jste na lavičce, když jste sledoval, jak vaši svěřenci nedokázali proměnit ani stoprocentní šance?

Záměrem bylo přidat druhý gól a dohrát zápas v klidu. Ale byla to naše klasika. Výkon určitě nebyl bezchybný, ale z hlediska nasazení a bojovnosti zaslouží kluci absolutní pochvalu. Z pohledu technických dovedností tam byly mezery. Stejně tak v pohybu. Někdy jsme byli jako sebevrazi, když jsme místo naší šance pustili Haifu do protiútoku tři na jednoho nebo tři na dva. Střídali jsme fantastické okamžiky s hororovými. Pro lidi to byl určitě zajímavý zápas.

Potřetí v řadě jste udrželi čisté konto. Jak důležitá je taková série pro nově složenou stoperskou dvojici Kačaraba-Ousou v čele s brankářem Mandousem?

Pro kluky jde o hodně zásadní věc. Z mého pohledu je ještě důležitější, že ubývají situace, kdy vyrobíme fatální chybu nebo pustíme soupeře do šance nějakým zkratem. Že si protivník vypracuje příležitost dobrou kombinací, to se prostě stane.... Postupem času jdeme výkonnostně nahoru. Pro sebevědomí a psychické rozpoložení obránců i Aleše (Mandouse) jsou nuly důležité. Vždyť se nemají o koho opřít. V srpnu by asi nikdo nevěřil, že do zápasů s Plzní či Konferenční ligy půjdeme se stoperskou dvojicí Kačaraba-Ousou. První byl před rokem čtvrtý v řadě ve Slavii, druhý hrál druhou ligu ve Švédsku. Třeba Zima začínal za zády s Kolářem v top formě, vedle sebe měl Kúdelu, z druhé strany Bořila, před sebou skvěle hrajícího Holeše. Mám z kluků velkou radost.

Hrají velkou roli v současné situaci zkušení čeští hráči jako Masopust či Ševčík?

Stávají se z nich pilíře týmu. Mentalita, zkušenost a nasazení jsou pro nás v současné situaci velice důležité. Když si vezmu Petra Ševčíka... Jednou jsem na něj v Liberci řval, že je duch v kabině, o němž nikdo neví. Ale teď vidím změnu. Je z něj lídr. Jsem šťastný, když vidím, že za to kluci umí vzít a jsou ochotní něco obětovat.

Zleva Peter Olayinka ze Slavie a Rami Gershon z Maccabi Haifa.

Michaela Říhová, ČTK