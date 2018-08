Vydra dal první gól za Burnley, k postupu v EL ale nestačil

Fotbalista Matěj Vydra dal svůj první gól v dresu Burnley, k postupu do základní skupiny Evropské ligy však nestačil. Český útočník zařídil anglickému celku v odvetě 4. předkola remízu 1:1 s Olympiakosem Pireus, který prošel dál po domácí výhře 3:1. Postup do skupiny naopak slaví jiní čeští hráči: stoper Kodaně Michael Lüftner, záložník Bordeuax Jaroslav Plašil a středopolař Trnavy Jakub Rada. Slovenský celek navíc dovedl do hlavní fáze kouč Radoslav Látal.