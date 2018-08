Olomoucký Kotouč prožil zkoušku ohněm. Sevilla? Nedávno jsem za ni hrál na playstationu, smál se

Na tuhle fotbalovou bitvu do smrti nezapomene. Jan Kotouč odkopal v lize pouhých třiatřicet minut a obvykle nastupuje hlavně za olomouckou juniorku, jenže ve čtvrtek večer dostal životní šanci. Kouč Jílek ho v Seville nasadil do základní sestavy a jednadvacetiletý stoper v odvetě play off Evropské ligy proti velkým hvězdám nezklamal.

Ještě v úterý jste hrál poločas za rezervu Sigmy a o dva dny později čelil na trávníku hráčům, jako jsou Banega nebo Nolito. Netočí se vám z toho všeho hlava?

Je to divoké, vždyť ještě před týdnem jsem vůbec nečekal, že bych tady nastoupil. Jde o velkou zkušenost, mám se od čeho odpíchnout.

Kdy jste se dozvěděl, že dostanete příležitost místo Honzy Štěrby?

Ve středu, i když trenér se mnou o tom trochu mluvil už v pondělí. Bylo to tedy celkem narychlo. Měl jsem trému, nemohl spát, ale za tuhle šanci jsem moc rád.

Sevilla vás trápila kolmicemi za obranu. Hodně jste si zaběhal?

Když máte už za sebou v zápase třeba deset nebo patnáct sprintů, v závěru je to pak zavařující. Posledních dvacet minut mě chytaly křeče a byl jsem hotový. Jsou opravdu hodně šikovní na míči, byla to škola fotbalu, ale nemáme se za co stydět.

Když Olomouc po necelé půlhodině prohrávala 0:2, neměl jste strach, že utkání skončí debaklem?

Obavy jsem malinko měl. Chtěli jsme přežít prvních dvacet minut, což se nám podařilo. Bohužel jsme ale pak dostali dva góly. Tempo hry jsme zvládali, jenže nakonec prohráli 0:3.

Vy jste ale předvedl velmi solidní výkon a ukázal trenérovi, že s vámi může počítat.

Zkusil mě a byla to pro mě zkouška ohněm. Snad jsem mu ukázal, že se nebojím hrát a uvidíme, co bude dál. Nechám to na něm.

Uvědomoval jste si během zápasu, že proti vám hrají hvězdy španělské ligy?

Abych pravdu řekl, chvilku jsem si z toho dělal spíš srandu, protože před měsícem jsme hráli během soustředění s kluky na playstationu a já hrál právě za Sevillu (smích), takže je to takový splněný sen.

Proč si vybral zrovna ji? Je vaším oblíbeným týmem?

My jsme o týmy losovali, měl jsem tedy štěstí. (úsměv)

Vyměnil jste si s někým po zápase dres?

Ano, hned jsem šel za Argentincem Éverem Banegou. Patří mezi mé oblíbené hráče, je to super památka.