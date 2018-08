Sigma zanechala v Seville dobrý odkaz českého fotbalu, chválil Vaclík. A už vyhlíží velkou bitvu

„Podali jsme mnohem lepší výkon než v Olomouci. Už jsme věděli, co od soupeře čekat a mám radost, že jsme nedopustili žádné drama," liboval si po odvetě play off český brankář, jenž opět působil jistým dojmem.

Dlouho zasahovat nemusel, protože střely hostujících fotbalistů létaly vedle tyči, ve druhé půli ale předvedl bravurní zákrok proti střídajícímu Hálovi. „Jenom jsem se roztáhl a Martin mě trefil do kolena," hlásil ostravský rodák a navzdory hladkému postupu Sigmu za obě partie hodně chválil.

„Zanechala ve Španělsku dobrý odkaz českého fotbalu. Spousta kluků je na tom skvěle fotbalově. Jako tým byli fyzicky velmi dobře připravení, což ukázali před týdnem, kdy nás honili celých devadesát minut a neodpadli," vysekl krajanům poklonu.

S některými z nich po zápase poklábosil a v útrobách stadiónu rozdával úsměvy na všechny strany, vždyť lepší start do nového angažmá si nemohl přát. Jeho výtečné výkony opěvují fanoušci i novináři. Z posledních šesti soutěžních duelů obdržel pouhý jeden gól na půdě Vallecana. „Musím takhle pokračovat dál, abych si tady vybudoval nějakou pozici," připomíná.

V Seville je zatím s manželkou i dcerou, která tam brzy nastoupí do školy, maximálně spokojený. O víkendu se chystá na další pořádnou prověrku, jeho mužstvo se představí na trávníku obrovského městského rivala Betisu. „Slyšel jsem o tomhle zápase hodně. Stadión má asi šedesátitisícovou kapacitu a atmosféra bude určitě úžasná. Město se rozdělí na dvě části, nevraživost je veliká," vyhlíží reprezentační brankář premiéru v prestižním derby.

Parta trenéra Machína absolvuje na podzimu s jistotou i šest skupinových zápasů Evropské ligy, kterou se pokusí pošesté v historii ovládnout. „Všichni by si to přáli, ale hlavním cílem je dostat se v příští sezóně do Ligy mistrů," uzavřel.