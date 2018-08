Sešívaní vyfasovali Dannyho společenství. A věří si v něm na postup

Dannyho společenství. Tak by se také dala nazvat skupina C fotbalové Evropské ligy. Vedle Kodaně a Bordeaux jsou v ní také Petrohrad a Slavia, za které ještě nedávno kopal Portugalec Danny. „Skvělý los! Určitě budu zápasy Slavie a Zenitu sledovat,“ těší se záložník, který z Edenu odešel do Funchalu na ostrově Madeira.