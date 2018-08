Jablonec? Koubkovi se splnil sen. Těším se na Radu, hodně mě toho ve Spartě naučil, říká

„Před losem jsem si vybral z každého koše soupeře a splnil se mi jeden, takže mi to moc nevyšlo. Ale za Jablonec jsem hrozně rád, protože bylo mým snem, když se postup do Evropské ligy blížil, přivést a ukázat můj klub v Česku. To se splní. Věřím, že to bude super," raduje se český reprezentant, který do Francie přestoupil před rokem ze Sparty.

Hned v premiérové sezóně bývalému klubu Petra Čecha pomohl v Ligue 1 na páté místo a návratu do pohárové Evropy po sedmi letech.

„Přeji si, aby na obou zápasech bylo vyprodáno. Věřím, že u nás se tak stane, přeci jen je tu Evropská liga po sedmi letech a lidi jsou natěšení," všímá si. Naposledy Rennes hostilo v roce 2011 v základní skupině italské Udinese a hrálo se bez branek. Rennes skončilo ve skupině poslední.

„V Jablonci hrajeme koncem listopadu (29. 11.), věřím, že to pro lidi nebude problém a kdyby náhodou byl, tak rád přispěju a vstupenky pro přátelé a rodinu dokoupím," usmívá se osminásobný reprezentant.

„Stadión v Jablonci znám, něco jsem tam odehrál. Naposledy jsem tam dostal trojku se Spartou, takže mám motivaci to změnit. Věřím, že tam bude hodně mých známých a kamarádů, kteří jsou na Rennes zvědaví. A taky se těším na kluky, které znám a rovněž na trenéra Radu, protože mě toho za ten krátký čas ve Spartě hodně naučil," těší se na setkání s jabloneckým trenérem, který Koubka vedl na Letné předminulou sezónu na jaře.

„Psal mi i Tomáš Holeš, jsme v kontaktu a vím, že přítelkyně dalších hráčů kontaktovali tu mojí," dodává.

„Jsem rád, že si v Česku zachytám a jestli budu nebo nebudu nervózní, to uvidíme, teď nedokážu pocity popsat. Každopádně Jablonec bych chtěl v Rennes uvítat, samozřejmě s výjimkou těch devadesáti minut, kdy si půjdeme tvrdě za vítězstvím," slibuje Koubek, jenž minulou neděli oslavil 26. narozeniny.

Zatímco Jablonec bere jako dárek, ze zbylých dvou soupeřů Dynama Kyjev a Astany už tolik nadšený není. „Samozřejmě v prvních dvou koších byla šance dostat lepší soupeře, ale pro nás je motivace se dostat dál a podívat se na další stadióny," dodává osminásobný český reprezentant. „Věřím, že skupina bude vyrovnaná, ale náš klub bude chtít určitě postoupit a jít dál," uzavírá Koubek, jenž se představí v Česku již v příštím týdnu v Lize národů proti Ukrajině.