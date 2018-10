Hübschman to na velkého rivala umí. Vylepší si bilanci i v dresu Jablonce?

Šachtar Doněck nemá na Ukrajině většího rivala než Dynamo Kyjev a za deset let působení v ukrajinském velkoklubu Hübschman vzájemnou animozitou nasákl. Dnes se slavným klubem odehraje další velkou bitvu.

„Zdravá rivalita tam zůstane asi navždycky. Samozřejmě oba kluby jsou velcí rivalové. Vnímají to nejen hráči, ale i fanoušci a myslím, že i prezidenti obou klubů," řekl jablonecký lídr.

„Ale snažili jsme se, aby to byl boj vždycky jen na hřišti. Po zápase jsme si pokaždé podali ruce. Neměli jsme žádný problém se potkat s hráči Dynama i mimo trávník, normálně jsme se bavili," vykládal záložník severočeského celku.

Bilance jabloneckého kapitána proti velkoklubu z ukrajinské metropole je doslova impozantní (15–4–7), přestože celkové historické statistiky ze vzájemných střetů má Dynamo lepší než Šachtar. Však také bývalý český reprezentant ukrajinskou ligu vyhrál osmkrát. K tomu získal čtyřikrát tamní pohár a stejně tak Superpohár. „Jaký recept na Dynamo platí? Těžko říct, každý titul byl trochu jiný. Musíme se určitě vyrovnat s tvrdostí, rychlostí a vytrvalostí soupeře. Myslím, že po fotbalové stránce jsme schopní se s ním popasovat," burcoval včera.

K památným Hübschmanovým duelům s tradičním sokem patří semifi nále Poháru UEFA v roce 2009, kdy Doněck přes svého konkurenta postoupil do finále a celou soutěž pak i vyhrál. „V prvním utkání jsme v Kyjevě remizovali, druhé jsme vyhráli doma v prodloužení a já jsem dostal druhou žlutou kartu a finále jsem vynechal. Tyhle dva zápasy si budu určitě pamatovat dlouho," usmál se jeden z jedenácti Čechů, kteří dokázali triumfovat v evropské pohárové soutěži. A třeba v roce 2006 s Doněckem zvládl „zolotoj matč", tedy kvůli rovnosti bodů dodatečný rozhodující zápas s Kyjevem na neutrální půdě.

Poprvé proti Dynamu nastoupil už před více než třinácti lety. A zatím naposledy v roce 2013, kdy se podílel na výhře 3:1. Stejný výsledek by dnes na Střelnici bral okamžitě.

„Je to kvalitní soupeř, který hodně běhá a bije se. Myslím, že fotbalu je tam o něco méně než dřív, kdy jsem na Ukrajině působil. Ale určitě mají dostatečnou kvalitu a my se musíme připravit na to, abychom dokázali eliminovat jejich silné stránky a snažili se jim vnutit náš fotbal," naznačil návod na úspěch.

Kromě Hübschmana čeká pikantní střet i levého obránce Eduarda Sobola, který do Šachtaru přišel jako osmnáctiletý a na severu Čech je momentálně na hostování. Za tým Petra Rady dosud neodehrál ani minutu, ale v minulém ligovém kole byl poprvé na lavičce. V Teplicích zelenobílí vyhráli 2:1 a po třech bodech prahnou i dnes.