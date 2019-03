Čechovi bych přál na konci kariéry trofej, ale budu chtít vyhrát, vzkazuje legendě Koubek

Souboj s legendou. Brankář Tomáš Koubek je pořádně nažhavený před čtvrteční odvetou osmifinále Evropské ligy, kdy se jeho Rennes předvede na Emirates Stadium proti Arsenalu. Těší se na to, že se postaví svému slavnému krajanovi Petru Čechovi v brance Kanonýrů. „Samozřejmě bych mu přál, aby svoji skvělou kariéru zakončil trofejí, jak si přeje. Ale já chci taky vyhrát. Pro mě je to ohromná motivace," uvedl šestadvacetiletý Koubek v rozhovoru se svojí zastupující agenturu Sport Invest.

Berete zápas na Arsenalu jako jeden z vrcholů dosavadní kariéry?

Zahrát si na Emirates proti Arsenalu, to bude určitě jeden z vrcholů. Určitě to utkání budu řadit hodně vysoko.

První utkání vyhrál váš tým 3:1. Jak vidíte šance na postup?

Šance jsou fifty fifty, možná jsme to naklonili trošku pro nás. Víme, že Arsenal bude doma útočit, že nám bude horko. A taky víme, že musíme dát gól. Chceme navázat na dobré výkony, poslední dobré výsledky nám dodávají sebevědomí. Věříme, že přes Arsenal můžeme postoupit.

Soupeř půjde do utkání povzbuzený vítězstvím nad Manchesterem United v Premier League. Čekáte těžší zápas než před týdnem?

Arsenalu se doma daří, bude útočit. Hodně důležité bude, komu se podaří vstřelit první gól.

Jaký ohlas vzbudilo vaše vítězství v Rennes?

V Rennes je obrovský fotbalový boom, lidé spali před stadionem a čekali na lístky. Všichni jsou hrdí, co se povedlo. Lidé jsou hladoví po čtvrtfinále, mají chuť chodit na stadion. Teď to šlape, jede to. I ve Francii to vyvolalo euforii. Většina lidí nám to snad přeje. Nejsme Paříž, Marseille, Lyon. Moc rádi bychom ještě zůstali v evropských pohárech.

Jaká panuje nálada v klubu?

Už samotné osmifinále je velká věc. S jídlem roste chuť, rádi bychom přivezli ještě dalšího slavného soupeře. Bude to náročné, uvidíme, zda se to podaří.

Posledí porážka Rennes je stará bezmála měsíc. Co se skrývá za úspěšnými výsledky?

Po příchodu nového trenéra se vzduch pročistil. Vše se otočilo, všechno si sedlo. Dřív jsme odehráli jeden zápas dobře týmově, ale udělali chyby, které soupeř potrestal. Jindy jsme zase nebránili dobře. Teď se ale dobré věci spojily a sebevědomí stoupá. Je třeba ho korigovat. Máme hráče na to, abychom v každém utkání dokázali dát gól. I já se cítím dobře a snažím se pokračovat. Věřím, že to nebude poslední velký zápas v sezoně.

Jaké pro vás vůbec bylo chytat proti Petru Čechovi a navíc ho ještě porazit?

Přál bych mu, aby svoji skvělou kariéru zakončil ziskem trofeje, ale já chci také vyhrát a být úspěšný. O Petrovi se v Rennes hodně mluvilo, dočkal se vřelého přijetí od fanoušků. Těším se na druhé utkání, od nás bude v Anglii šest tisíc fanoušků, to bude paráda.

Stihli jste si před zápasem nebo po zápase popovídat?

Před výkopem proběhlo jen pár zpráv. Po utkání jsme to rozebrali také jen decentně, Čechíno byl i na dopingu, takže nic velkého nebylo. Uvidíme teď. Pro mě je ctí si proti němu zachytat. Je pro mě motivací souboj proti němu vyhrát.

Už máte v hlavě sraz reprezentace a velké zápasy v Anglii a s Brazílií?

To je jako proti Arsenalu. Jsem rád, že můžu být u toho, že takové zápasy můžu hrát nebo být na lavičce, Na Emirates ani ve Wembley jsem nikdy nebyl ani jako fanoušek. Moc rád bych se dostal do brány, chtěl bych v nároďáku dostat další šanci. Ale už za to, že můžu mít tenhle program, jsem strašně moc rád.