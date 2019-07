Vytočený Rada vybouchl v kabině: Jinak bychom prohráli větším rozdílem, přiznal trenér Jablonce

„V prvním poločase jsme hráli hodně ustrašeně, i když jsme do zápasu vstoupili prvních pět minut dobře. Jenže pak jsme mysleli, že to půjde samo. Soupeř hrozil z brejkových situací a dvakrát nás potrestal. Měli jsme to vyřešit jinak. Před druhým poločasem jsem musel zvednout hlas, protože takhle bychom tady prohráli větším rozdílem,“ přiznal po utkání Petr Rada.

V první půli mu chyběl na trávníku u jeho hráčů především větší pohyb. „Mysleli jsme si, že to uhrajeme fotbalovostí, a neměli jsme tam pohyb. To byl asi největší rozdíl,“ zhodnotil výkon Rada, jehož tým po půlhodině ztrácel už 0:2.

„Přitom jsme do zápasu vstoupili dobře, měli jsme nějaké náznaky, ale pak jako když se mávne proutkem. Přestali jsme hrát. Pět minut jsme je k ničemu nepustili a mysleli si, že se už nic nemůže stát. Najednou bum, dostali jsme gól, znejistěli a soupeř toho využil,“ konstatoval zkušený kouč.

„Po druhém gólu jsme na sebe koukali a už se do toho hráči nedostali. Vytočilo mě to. Neříkám, že se musí hráči všechno povést, ale bez běhání a pohybu fotbal hrát nejde,“ zlobil se Rada na své svěřence. „Kvality mají, s balonem umějí, to jsme ve druhém poločase viděli. Pokud to takhle půjde dál, budou mít se mnou problémy, tohle trpět nebudu,“ čertil se.

Pekelné cestování prý nemělo vliv

Jaký vliv mělo na výkon v první části náročné cestování, když Severočeši dorazili do Gjumri kvůli komplikacím s odletem a dvanáctihodinovému zpoždění až v den zápasu pár hodin před výkopem?

Jablonecký smolař Vladimír Jovovič odehrál v úvodním utkání 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan jen 28 minut.

Vele Jablonec/Michal FK, ČTK

„Žádný. Prostě jsme si mysleli, že je porazíme jako nic, a taky to tak vypadalo. Oni dobře kombinovali a my jsme nebyli schopní dát si pár přihrávek a podržet balon, z čehož plynuly jejich brejky. Hned z první střely jsme dostali gól a pak po nedůrazu druhý, když byl jejich hráč sám na zadní tyči. O poločase byl v kabině výbuch a myslím, že to pak bylo vidět,“ uvedl útočník Martin Doležal, který v 53. minutě vstřelil hlavou důležitý kontaktní gól.

Co tedy hráčům trenér Rada o přestávce vyčítal? „Všechno. Pohyb, jako bychom nechtěli hrát. Bylo to takové mdlé. Mysleli jsme si, že když tady dal makedonský tým tři góly, že to půjde samo. Ukázali nám, že nepůjde. Až když se na ně zatlačilo. Bylo to jen o chtění,“ dodal Doležal s odkazem na 1. předkolo, kdy Pjunik Jerevan postoupil přes Škupi Skopje po domácí remíze 3:3 a výhře venku 2:1. „Druhý poločas, to už bylo o něčem jiném, dali jsme docela rychlý gól a škoda, že jsme nepřidali druhý. Ale zaplať pánbůh za ten jeden,“ uzavřel český reprezentant.