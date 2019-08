Trabzonspor

Není jim co závidět. Do kotle divokých fanoušků nastoupí s nožem na krku.

Ledové ostří lechtá sparťany hned z několika důvodů. V prvním utkání ztratili slibně rozehrané utkání a k odvetě 3. předkola Evropské ligy si do Trabzonu přivezli remízu 2:2. V domácí soutěži si po pěti kolech stojí nejhůř za posledních 23 let. Především je však v sázce postavení klubu v Evropě. Třetí vyřazení v řadě hned v prvním předkole, do kterého zasáhla, by pro Spartu znamenalo obrovský malér.

📺 PŘED TRABZONSPOREM | „Čeká nás jiné utkání než v Praze, domácí poženou vášniví fanoušci!“



Záběry z tiskovky s Costou a Václavem Jílkem i z předzápasového tréninku v Turecku! #acsparta 💙💛❤



Aktuálně jí patří v klubovém žebříčku koeficientů víc než solidní 46. místo. Z českých klubů je lepší jen Plzeň na 38. příčce, Slavia je po jarním marši již na 55. místě.

Nejdůležitější zápas sezony

Sparta naposledy těží ze sezony 2015/16, kdy došla do čtvrtfinále EL. Po skončení ročníku se jí tučný zisk smaže, protože koeficient je sestaven z výsledků za posledních pět let. Pak už pražskému klubu zbude jen sezona 2016/17, kdy došel do prvního jarního kola play off EL.

Následovaly výbuchy v předkolech s CZ Bělehrad, respektive Suboticí. A pokud Sparta do třetice ztroskotá hned na startu také na Trabzonsporu, reálně se zřítí až někam ke 100. místu, možná i níž...

Klubový koeficient Sparty 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 celkem 17,00 9,00 1,00 1,50 2,00 30,500

„Jde o možná nejdůležitější zápas sezony," uvědomuje si mladý Adam Hložek.

„Všichni věříme, že šance na postup jsou stále reálné, velké. Jdeme si pro postup," přidává se další mladík Ladislav Krejčí.

Deset marných pokusů na horké půdě

Pražané potřebují v Turecku zvítězit, nebo uhrát remízu 3:3 a vyšší. Pokud by zápas skončil 2:2, prodlužovalo by se. Jenže české kluby v samostatné historii nevyhrály ani jeden z deseti pohárových duelů na horké turecké půdě.

Sparťané navíc v zemi půlměsíce čtyřikrát za sebou prohráli bez vstřelené branky. Trabzonspor v součtu s přípravou už 16 utkání za sebou neprohrál a v posledních pěti remizoval.

Postavení nejlepších českých klubů 38. Plzeň 34,000 46. Sparta 30,500 55. Slavia 24,500

„Naše pozice remízou v domácím zápase oslabila, musíme v Turecku dát gól. Zvolený způsob hry byl ovšem správný. Pokud u něj zůstaneme a budeme efektivní dopředu, pořád máme šanci," věří kouč Václav Jílek.

Nic jiného mu ani nezbývá. Pokud se nový trenér podepíše pod další pohárový krach, Sparta se bude s chatrným koeficientem v příštích letech jen těžko zvedat z popela.

Odveta se hraje od 19:30 SELČ, online reportáž můžete sledovat na Sport.cz.