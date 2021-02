GLOSA: To molekuly DNA infikované na Stamford Bridge na Slavii dál blahodárně působí

Po fotbalových zázracích, jaký se udál ve čtvrteční noci v anglickém Leicestru, se obvykle tvrdí, že vítězné mužstvo překročilo svůj stín. Nemyslím, že by tomu tak bylo v případě vítězné a do osmifinále Evropské ligy postupující Slavie. Spíš naplno využila veškerý herní i mentální potenciál, který v sobě její současný hráčský kádr má. V porovnání s týmem, jenž se před dvěma lety dostal až do čtvrtfinále této soutěže, kádr sice zásadně obměněný, a i typologicky jiný, ale s infikovaným molekulami DNA, jež v něm zmiňované vystoupení proti Chelsea zanechalo.