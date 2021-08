Pilař nic nebalí. Odveta bude těžká, ale pořád je to hratelný, burcuje

Rozhodly zkušenosti?

Začátek utkání, kdy Celtic hrál dobře, kombinačně a překvapil nás. Byl kvalitní na balonu, silnej, sebevědomej. Dostával se z těžkých situací, z čehož pramenily jejich šance a naše chyby. Předvedli opravdu kvalitu.

Váš gól tým nakopl. Když jste obdržel parádní balon od Považance za obranu, sledoval jste přitom Harta?

Ano, hned jsem koukal. Zůstal v bráně, takže jsem si míč ještě pustil, ale kdyby vyběhl, stejně bych tam byl asi dřív než on. Ale usnadnil mně to.

Věřil jste v tu chvíli v obrat nebo alespoň v remízu?

Gól nám určitě vlil krev do žil. Dva góly venku letos nic neznamenají, kdybychom remizovali, bylo by to pořád postupové. Takhle jsme to tedy brali. Bohužel jsme zápas výsledkově nezvládli. Dalo se s nimi ale hrát, dopředu byli kvalitnější než dozadu. V určitých pasážích jsme je zatlačili, měli jsme dobré příležitosti.

Václav Pilař z Jablonce (vlevo) a Kerr Mcinroy ze Celtiku během utkání 3. předkola Evropské ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Dost teď určitě mrzí čtvrtý inkasovaný gól v poslední minutě...

Jo, protože by to bylo do odvety jenom o jednu branku. Teď jedeme do Skotska s dvougólovým deficitem. Celtic má kvalitní mančaft. Když místo Furuhašiho přišel Édouard, měli na hrotu dva skvělé útočníky, dali tam taky Christieho, který je taky výbornej. Náhradníci vnesli do jeho hry úplně stejnou kvalitu.

Odveta v Celtic Parku se bude hrát s vysokou pravděpodobností před zaplněnými ochozy. Už se těšíte na pekelnou kulisu?

Moc. Takových zápasů bychom potřebovali víc, abychom si zvykli. Je to něco jiného.

Skotové mají k postupu blíž, přesto naděje ještě nezhasla...

Pořád je to hratelný. Bude to samozřejmé těžký, ale můžeme překvapit. Dali jsme si před sezonou za cíl, že chceme zvládnout minimálně jednu evropskou soutěž. Budeme chtít na Celtiku překvapit, když se to nepovede, máme ještě šanci na opravu v Konferenční lize.