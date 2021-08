Prémie za postup neřešíme, říká kapitán Bořil. Jak vypadají jeho námluvy s PAOK Soluň?

Těžší návrat si těžko mohl představit. Nejprve naskočil po prodloužené dovolené zkomplikované zraněním do ligového souboje s ostravským Baníkem, ve čtvrtek na Jana Bořila bude spoléhat Slavia Praha v odvetě play off Evropské ligy na půdě polské Legie Varšava. Český mistr potřebuje po domácí remíze 2:2 k postupu vyhrát. „Přijeli jsme pro postup," říká třicetiletý reprezentant pro klubový web.

Je Slavia po úvodním utkání v odvetě favoritem? Nebo je výhoda spíše na straně Legie?

Netroufám si tvrdit, že jsme favorité. Každopádně jsme přijeli pro postup. Uvědomujeme si, že je Legie nesmírně houževnatá, směrem dopředu kvalitní a nebezpečná, což v Praze jasně ukázala. Studovali jsme video z prvního zápasu. Našli jsme možnosti, co můžeme zlepšit. Doufám, že budeme dobře bránit, nastřílíme góly a postoupíme.

Máte za sebou jediné ostré utkání. Jak se cítíte po návratu na hřiště?

V neděli proti ostravskému Baníku to bylo tak na šedesáti sedmdesáti procentech. Chybí mi zápasový rytmus. Během dovolené jsem trochu marodil, pak jsem trochu trénoval a můj stav se zhoršoval. Bylo to specifické. Ale dal jsem se do kupy. Jsem rád za návrat na hřiště a můžu klukům pomoci. Doufám, že postoupíme.

Trenéři si hodně slibuji od vašeho a Kúdelova návratu. Vnímáte, jak moc jste Slavii chyběli?

To bude spíš otázka na trenéra, ale podle toho, co jsem viděl, jsme málo komunikovali na hřišti, což se hodně projevilo na hře. Každopádně Ondra Kúdela je velká osobnost, lídr a má formu. Když je na hřišti, tak to ohromně všechny zklidní. Má dobrou rozehrávku a dobrou defenzivu, je to pro nás klíčový hráč.

Ve hře jsou i atraktivní prémie vypsané za postup do základní skupiny Evropské ligy. Jsou pro vás důležité?

Prémie neřešíme, soustředíme se na Evropskou ligu, protože je to pro nás a celou Slavii prestižní. Uděláme maximum pro úspěch. Pevně věříme, že postoupíme a skupinu si zase užijeme.

Během letní pauzy se o vás intenzivně zajímal PAOK Soluň. Jak daleko se jednání dostala? Je změna dresu ještě aktuální?

Je to pravda, PAOK se hodně zajímal, dokonce přišla i konkrétní nabídka. Ale po konzultaci s vedením a trenéry jsme se rozhodli, že ve Slavii ještě zůstanu.