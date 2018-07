Skandál na Slovensku, trenér ostře útočil na sudího: Možná mu někde zaplatili

Slovenskou fotbalovou ligou cloumá skandál. Po utkání mezi Trenčínem a Ružomberkem (1:4) totiž nizozemský trenér poražených Ricardo Moniz ostře zaútočil na rozhodčího. Ten jeho týmu vyloučil dva hráče, nařídil proti Trenčínu penaltu a ještě kouče poslal na tribunu. „Něco za tím je a já zjistím co. Tohle nesouvisí s fotbalem. Možná mu někde zaplatili, nevím. Tohle není normální," cituje kouče server športky.sk. Pro české fanoušky je zpráva zajímavější o to víc, že vítězný tým vedl trenér David Holoubek.

Trenér Trenčína Ricardo Moniz se pustil ostře do rozhodčího.

Nejvyšší soutěž na Slovensku má za sebou stejně jako ta v Česku dvě kola. Ale zdá se, že mají u sousedů zaděláno na pořádný skandál. Hlavní sudí Boris Marhefka totiž pořádně rozpálil trenčínského trenéra a ten sáhl k hodně ostrým výrazům na jeho adresu. „Věnuji se fotbalu od sedmdesátých let, ale nikdy jsem neviděl jednoho člověka, který by toho tolik zničil. Když mě vykázal na triubunu, tomu se přece všichni museli smát. Ten chlap nemůže řídit zápasy na této úrovni. Slovenský fotbalový svaz by s tím měl něco dělat," soptil Nizozemec po utkání.

Zkušeností má opravdu dost, v minulosti působil v realizačních týmech slavných klubů, pracoval pro RB Salcburk, Hamburger SV, Tottenham Hotspur i Feyenoord Rotterdam. I český trenér David Holoubek uznal, že zápas byl hodně emotivní. „Dvě červené karty a pět gólů, emoce byly opravdu velké. A my jsme je zvládli lépe než soupeř. I proto jsme zaslouženě vyhráli," hodnotil utkání.

Zároveň se zastal i sudího, jenž vyloučil hráče soupeře. „Zákroky byly jednoznačně na žlutou kartu, tak to prostě je. Trenčínští nezvládli emoce," dodal a popřál poraženým hodně štěstí v odvetě druhého předkola Evropské ligy. „Trenčín má výborný tým a přeji mu vše nejlepší, myslím, že to zvládne."

Trenčín: Trenér nikoho neobvinil

Trenčínský klub později vydal tiskové prohlášení, kde označil vedení zápasu hlavním rozhodčím a to nejen ve sporných momentech, ale během celého utkání, jako nepřijatelné. Sudí prý na řízení zápasu v nejvyšší soutěži neměl potřebnou kvalitu.

Zároveň se ale slovenský klub snažil zmírnit ostrá slova kouče. "AS Trenčín se nezbavuje zodpovědnosti za jednání a výroky trenéra. Interne si vše vyhodnotíme a budeme řešit jeho nepřiměřené emoce. Je třeba ale také upozornit, že je třeba si dobře vysvětlit a porozumět jeho slovům. Tréner Ricardo Moniz neobvinil nikoho z úmyslného ovlivnění utkání. Jen si položil otázku, na kterou i díky jiným případům čeká odpověď slovenská fotbalová veřejnost," uvedl Trenčín v prohlášení. Zároveň vyjádřil plnou důvěru vůči orgánům Slovenského fotbalového svazu.