Vymyšlená penalta z Ligy mistrů má konkurenci. Podívejte se, jak sudí kouzlil

Favorit přitom neměl mít problém. Kanonýr Bas Dost poslal Sporting do vedení, hosté šli navíc do deseti poté, co ošklivě fauloval Gallo. Jenže i tak Chaves parádní ranou do horního růžku srovnal. A necelých devět minut před koncem bylo zaděláno na drama.

Za pár desítek sekund se pak pasoval do ústřední role rozhodčí, když po rohovém kopu vymyslel penaltu ve prospěch domácích. Bas Dost se sice snažil prosadit proti přesile tří soupeřů, ani on však zjevně nečekal, že arbitr píská pokutový kop. Nizozemský snajpr se nemýlil a Sporting slaví tři body.