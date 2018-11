Drsné řešení! Chuligáni zmlátili fotbalisty na pokyn prezidenta klubu

Když není šéf klubu spokojený s výsledky týmu, tak bývá zle. Řešení, které se rozhodl v dané chvíli zvolit prezident Sportingu, bylo ovšem hodně nestandardní. Žádné výhrůžky pokutami či vyhazovem z klubu. Podle portugalských médií si Bruno de Carvalho najal skupinu chuligánů z tvrdého jádra fanoušků Sportingu, aby napadla hráče v tréninkovém centru. Že za vším stojí klubový šéf, to dlouho nikdo netušil.

Řada fotbalistů tehdy odmítla v klubu pokračovat, když se obávala o svůj život. Týkalo se to třeba Base Dosta, nizozemského kanonýra, jenž momentálně hraje v Řecku. Ten po útoku fanoušků skončil s krvavým zraněním. „Byly to hodně těžké chvíle. Na každého fotbalistu se chystalo pět, šest mužů. Vypadalo to jako film,“ popsal napadení fanoušky záložník Rodrigo Battaglia.

A teď prasklo, že si útok na hráče měl objednat právě tehdejší prezident Sportingu. Podle médií měl dokonce chuligánům za jejich řádění zaplatit, peníze měl inkasovat lídr kotle přezdívaný Mustafa. Zraněných hráčů bylo víc. Kromě Dosta měli po ataku zranění také třeba William Carvalho a Rui Patrício, ušetření nezůstali ani členové realizačního týmu.

De Carvalho skončil ve funkci prezidenta klubu na konci sezony 2017/2018. Teď bude mít nejspíš úplně jiné starosti.